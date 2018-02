Comment le Code a amplifiÃ© la rumeur du dÃ©cÃ¨s du prÃ©sident camerounais Paul Biya :: CAMEROON

Comment le Code a amplifié la rumeur du décès du président camerounais Paul Biya :: CAMEROON Selon ce mouvement de certains Camerounais à l’étranger, le président de la République aurait été aperçu dans une clinique très huppée du canton suisse.

Encore une fausse mort du président Paul Biya. La rumeur sur le décès du président de la République du Cameroun a fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière. Elle a même été amplifiée à l’étranger par le Collectif des organisations démocratiques et patriotiques des Camerounais de la diaspora (Code). Selon ce mouvement qui affirmait tenir ses informations de sources bien renseignées, Paul Biya aurait « quitté Yaoundé incognito en compagnie de son épouse pour le canton suisse où il a ses habitudes. Seulement, cette fois-ci, aucune trace de son départ du Cameroun sur le site officiel de la présidence de la République. Aucun communiqué du directeur du Cabinet civil qui le suit partout comme son ombre ».

Le Code ajoute même que le couple présidentiel aurait été « localisé dans une clinique très huppée du canton helvétique. Tout le personnel de ce centre hospitalier est très étroitement surveillé. La police helvétique tient toutes les sorties nuit et jour et vérifie systématiquement l'identité de tous les visiteurs. La tension est très palpable autour de cette clinique et l'inquiétude se lit sur les visages ».

En rapport avec cette fausse mort de Paul Biya, le Code s’en réjouit d’ailleurs en indiquant que « Paul Biya qui se croyait immortel, tout puissant et invincible fait face à la fin comme tous les mortels à qui, il a donné la même mort contre laquelle il lutte en ce moment ». En rappel, le Code est un groupe de Camerounais de la diaspora qui se réclament patriotes et partagent la même détermination à combattre et à démanteler le régime Biya par tous les moyens.

Ce mouvement né à Bruxelles en Belgique se donne comme priorité absolue le départ immédiat de Biya par tous les moyens possibles. Ce Mouvement se veut inclusif et pluriethnique, et ouvert à tous les Camerounais de tous bords politiques sans distinction de sexe, de religion ou d'ethnie. Selon sa charte constitutionnelle, le Code vise à la construction d'une unité nationale véritable, et à l'instauration d'une démocratie véritable, transparente et responsable au Cameroun.

Ce mouvement se dit prêt à travailler avec tous les Camerounais et amis du Cameroun qui souhaitent l'instauration dans ce pays d'un véritable état de droit dont le but principal serait de veiller au bien-être général et individuel du peuple Camerounais, dans le respect de son droit à l'autodétermination, à la liberté d'expression, au développement économique et aux autres libertés définies par la charte universelle des droits de l'Homme et les Conventions et traités internationaux.

Pour ce mouvement de la diaspora camerounaise, la priorité sera, « une fois les Camerounais débarrassés de la dictature Biyaiste, d’arrêter, de traduire en justice et d’envoyer en prison tous ceux qui ont été coupables de pillages des fonds publics, de détournement de fonds publics par le non remboursement des prêts contractés auprès des banques et tous ceux qui, dans les cercles du pouvoir, ont le sang des Camerounais sur la main ».