Cameroun, Boris Bangteke Â« l'objectif pour moi est de crÃ©er un nouvel univers de partage d'Ã©motions festives et positivesÂ» :: CAMEROON

Cameroun, Boris Bangteke « l'objectif pour moi est de créer un nouvel univers de partage d'émotions festives et positives» :: CAMEROON Initiateur d'un concept innovant dans l'univers médiatique camerounais, il est l'illustration même d'une jeunesse qui ose et entreprend . le jeune animateur revient sur les motivations et les ambitions de ''Boris fait son show''. Entretien avec ce jeune loup aux dents très longues.

Pouvez vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis Moise Boris Bangteke, plus connu en tant que Boris Bangteke ou Btk. Host radio sur Ell’fm 104.2 dans les programmes « À prix kdo » entre 10h et midi, « the new hit » entre 15h30 et 17h et « ell’et vous week-end » le samedi 6h-8h. Journaliste culturel, comédien voix Off, réalisateur radio, MC, web influencer et CEO Btk Digital corporation.

C'est quoi Boris fait son show?

Boris fait son show est un événement qui consiste à sortir des studios pour faire de la radio en plein air, grand public tel un concert, histoire de communier de la plus belle des manières avec les auditeurs. Des artistes seront invités sur le plateau pour agrémenter le tout. Mais surtout, la particularité est la diffusion en simultané sur la radio.

Qu'est ce qui vous a inspiré pour parvenir à mettre sur pied un tel concept?

L’idée part de la volonté de communier avec les auditeurs, ce concept existe déjà sous d’autres cieux et nous nous disons que le public Camerounais mérite que l’on démystifie un tantinet la radio et qu’avec une certaine impertinence, nous lui apportons de la joie et du bonheur (éléments que doit savoir faire un bon animateur)

Quels sont vos soutiens?

Pour cette 1ère édition au Cameroun il faut dire que les annonceurs, friands du projet veulent d’abord jauger la réalisation de cette première édition, chose que je trouve bien dommage. Le but n’est pas de se remplir les poches mais de créer ce nouvel univers de partage d’émotions positives et festives. Heureusement nous savons compter sur le soutien de la radio Ell’fm sur laquelle est diffusée le dit programme, du Salon du mariage et des moments d’exceptions (sammec) et j’en passe.

Quel est vôtre ambition à long terme?

A long terme nous comptons mensuellement produire une édition émission plein air « Boris Fait Son show » et ouvrir un peu plus l’espace aux entreprises.

A quand la prochaine édition?

Nous n’avons pas encore de date exacte mais vous tiendrons informer le moment venu