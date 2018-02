CAMEROUN :: Deux civils tuÃ©s par Boko Haram dans l'ExtrÃªme-Nord :: CAMEROON

CAMEROUN :: Deux civils tués par Boko Haram dans l'Extrême-Nord :: CAMEROON Au moins deux civils ont été tués dans une incursion de la secte islamiste Boko Haram survenue tôt samedi à Kolofata, dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, a-t-on appris de sources locales.

L'attaque a eu lieu entre 1h et 2h30 heure locale dans la localité de Yawa. Les djihadistes, qui ont tué un cinquantenaire et un élève en deuxième année, ont tenu en respect les populations locales pendant plus d'une heure, a précisé Mahamat Golime, un habitant de la localité.

Les assaillants, une dizaine selon des sources, ont également emporté quatre motocyclettes, une motopompe, des pièces de pagne de luxe avant de fondre dans la nature. "Une fois arrivés, ils ont tiré trois fois en l'air pour ameuter les populations. C'est comme ça que tout le monde a commencé à fuir en désordre. C'est dans cette confusion que la balle a pris notre ami", a témoigné un ami de l'élève décédé.

L'arrondissement de Kolofata, proche du foyer des réfugiés au Nigeria, est régulièrement la cible des attaques de Boko Haram. Malgré les assurances des autorités camerounaises, le groupe terroriste continue à faire des victimes aussi bien civiles que militaires. Pour rappel, l'Extrême-Nord a enregistré pour le seul mois de janvier dernier 26 morts en une trentaine d'attaques.