Cameroun: La communautÃ© Urbaine et la ville de Bafoussam encore et toujours au podium. :: CAMEROON

Cameroun: La communauté Urbaine et la ville de Bafoussam encore et toujours au podium. :: CAMEROON Ce 02 février 2018 à partir de 11 heures, la salle polyvalente des services de monsieur le Gouverneur de la Région de l’ouest a servi de cadre à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au maitre des lieux, mais aussi et même surtout à celle dédiée à la proclamation des résultats du concours régional d’hygiène et de salubrité publiques. Et à propos de la deuxième cérémonie, il faut dire que c’est un grand rendez-vous annuel piloté de bout en bout par un comité ad-doc présidé par le Gouverneur et qui met en compétition les 8 départements de l’Ouest dans 5 catégories : l’école maternelle ou primaire la plus propre, l’établissement scolaire secondaire le plus salubre, le marché le mieux organisé, le plus beau village et surtout la ville la plus belle et propre de l’ouest pour le compte de l’année écoulée. Et au terme de l’édition 2017, la Communauté Urbaine et la ville de Bafoussam sont encore montées au podium. Tenez ! Pour la 5ème année consécutive, le marché Central de Bafoussam s’est classé en tête des marchés les mieux organisés de l’Ouest. Le village Bazinga par BAPI a arraché la couronne du plus beau village. Le lycée de Baleng est l’établissement scolaire secondaire le plus salubre. Et la Communauté Urbaine alors ? elle est montée au créneau pour recevoir le prix spécial du jury qui récompense ses effort remarquables dans le domaine de l’hygiène et la salubrité publiques et davantage l’attachement viscéral de son Délégué à cette noble cause ; lui qui en 2017, a mentionné le jury, s’est illustré par de nombreuses innovations et bien d’autres actions visant à faire de Bafoussam une ville belle et éclatante. Il faut relever et à grand trait que c’est le deuxième prix spécial que jury a accordé à la Communauté Urbaine de Bafoussam après celui de l’année 2016, « le balai d’or » pour ne pas le citer et par lequel le comité d’évaluation reconnaissait en Bafoussam une ville exemplaire en la matière et la mettait du même coup hors compétition, elle qui avait remporté 5 années consécutives le trophée de la ville la plus belle et propre de l’ouest et notamment les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Bafoussam s’est aussi vu attribuer un diplôme d’honneur pour son engagement permanent à la promotion et à la préservation de l’hygiène et de la salubrité publiques, un magnifique trophée et des mots d’encouragement du jury inscrits en lettres d’or sur une superbe plaquette. Rencontré à la fin de la cérémonie, Emmanuel NZETE a promis de ne point baisser la garde. « Nous serons encore là à l’édition 2019 car depuis janvier 2018 nous sommes à pied d’œuvre dans la perspective du prochain concours », a-t-il martelé avec un large sourire aux lèvres.

