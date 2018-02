Cameroun: BON A SAVOIR sur le Data center dâ€™Orange :: CAMEROON

Cameroun: BON A SAVOIR sur le Data center d’Orange :: CAMEROON Le Data center d’Orange, le plus grand d’Afrique centrale a couté 16 milliards de FCFA, la moitié de la somme décaissée par Campost pour son Data center ,32 milliards de FCFA réalisé selon les experts par Huawei sans cahier de charges, sans vision lointaine puisque 4 ans après sa construction, il serait obsolète et ne répondrait plus aux ambitions futures.

Selon notre expert, les camerounais complices de cette escroquerie seraient en train de négocier la phase 2 de mise à niveau du projet qui coutera 90 milliards et pour lequel le gouvernement va encore s'endetter. Notons que le PCA de Campost est le même qui pour sauver l’argent du contribuable, avait gardé 130 millions dans son compte bancaire personnel.