CAMEROUN :: Vina : Deux otages exÃ©cutÃ©s :: CAMEROON

Vina : Deux otages exécutés

Les ravisseurs menacent de tuer d'autres personnes captives parmi lesquelles l'ex-maire de Mbé, Iya Robert.

C’est à la suite d’un affrontement armé entre les preneurs d’otages et les éléments du 5ème Bataillon d’intervention rapide (Bir), que deux personnes maintenues en captivité ont été tuées par leurs ravisseurs. Selon diverses sources sécuritaires, les militaires du Bir ont lancé un assaut dans la localité de Faro où sont gardés les otages. S’en est suivi un affrontement sanglant entre les ravisseurs et les éléments de l’unité d’élite de l’armée.

Les échanges des coups de feu ont fait replier les preneurs d’otages. Avant de prendre la fuite, les ravisseurs ont exécuté deux otages qu’ils gardaient en captivités depuis plusieurs jours et ont également infligé des sévices corporels à leurs otages. Deux autres personnes maintenues en captivité ont été abandonnées avec des fractures au pied, confie un officier du 5ème Bir ayant pris part à l’assaut. La cachette des membres du gang des preneurs d’otages a été découverte lorsque les populations ont dénoncé un certain Oumarou qu’elles suspectent de jouer les indics pour les ravisseurs dans le village. Le complice, Oumarou, lors de son audition par les forces de défense et de sécurité passe aux aveux.

Il dénonce ses complices les nommés Yaya et Yahya. Ces derniers, selon leurs déclarations, étaient chargés de ravitailler au quotidien les ravisseurs en vivres. L’exploitation de ces individus sans foi ni loi a révélé que plus de 15 personnes sont encore en détenues par des preneurs d’otages dans les zones reculées de l’arrondissement de Mbé. Les ravisseurs menacent de les exécuter si la rançon réclamée n’est pas versée par les familles, a-t-il confié aux éléments du Bir. Parmi les otages qu’ils menacent d’exécuter, l’ancien maire de la commune de Mbé, Robert Iya.

Selon les proches du maire, les ravisseurs utilisent le téléphone portable de ce dernier pour entrer en contact avec sa famille. « Ils appellent chaque jour pour réclamer de l’argent. Ils nous ont demandé de payer 25 millions F.Cfa dans un délai raisonnable pour qu’ils libèrent notre papa. Ils nous disent que si l’argent ne leur est pas donné, nous seront responsables de la mort de notre papa », confie un proche de Iya Robert. Depuis l’affrontement qui a contraint les ravisseurs à changer de cachette, les familles des otages n’ont aucune nouvelle de leurs proches. Un troupeau de boeufs dont le nombre est estimé à une centaine, a été volé et conduit vers la sortie de l’arrondissement de Mbé. Le bétail dérobé appartient au délégué d’arrondissement de l’Agriculture de Mbé.

En début de semaine dernière, trois personnes, dont une femme et deux jeunes garçons, ont été capturées dans les localités de Wamé-Grand, Nyassar et Wamé-Petit, dans l’arrondissement de Ngan-Ha. Pour leur libération, les ravisseurs réclament 30 millions F.Cfa pour la vielle dame et 25 millions pour les deux adolescents. Sept personnes ont été enlevées à Martap, Madjele et Nyambaka dans le département de la Vina. Il s’agit des nommés Hamidou Djamhoura, environs 30 ans, et Mairama, âgé de 15 ans. Tous deux sont les enfants d’Alhadji Djamhoura. Les ravisseurs réclament une rançon de 100 millions pour libérer les deux otages que sont Hamidou Djamhoura et Mairama.