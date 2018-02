CAMEROUN :: Braquage : 8 000 000 F. Cfa emportÃ©s Ã  Express Union :: CAMEROON

CAMEROUN :: Braquage : 8 000 000 F. Cfa emportés à Express Union :: CAMEROON Six individus armés ont tenu à respect les employés de cette entreprise spécialisée dans le transfert d’argent, lundi 29 janvier 2018 à Douala.

Aux environs de 18 h 45 min, lundi 29 janvier 2018, des individus armés ont braqué l’agence Express Union de Ndokoti à Douala. D’après les témoignages, les malfrats, au nombre de six, sont arrivés sur une moto. Pendant que quatre d’entre eux opéraient à l’intérieur de l’établissement de transfert d’argent, les deux autres faisaient le guet à l’extérieur. Les coups de feu tirés en l’air par les braqueurs ont mis la population en alerte. Informés, les éléments de la brigade de recherche n°2 de Douala se sont rendus sur les lieux.

« C’est un conducteur de moto qui est venu nous dire qu’il y a un braquage à Express Union Ndokoti. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les braqueurs qui sortaient tout juste d’Express Union avec les sacs d’argent. Ils tiraient en l’air pour empêcher les populations de s’en prendre à eux », raconte le commandant, Dominique Beti Minyono.

Une chasse à l’homme est alors ouverte. Conducteurs de motos et gendarmes se sont mis à la poursuite des braqueurs. Cinq malfrats vont réussir à s’enfuir. Un peu plus loin, vers le collège Bénédicte, l’un des malfaiteurs, Pierre Njeugoue Tchounedou, âgé de 44 ans, est encerclé par une foule en furie. Il est lynché. Etant la seule piste exploitable pour mettre la main sur les autres malfrats, les éléments de la gendarmerie vont l’extirper des mains de la foule en furie pour l’emmener à l’hôpital et l’interroger plus tard. Mais il est déjà trop tard.

Le jeune homme va succomber à ses blessures. « C’est la piste que nous avions. Comme il est mort, nous sommes obligés d’utiliser d’autres indices que nous avons trouvé sur les lieux du braquage pour retrouver les cinq autres braqueurs », révèle un gendarme.