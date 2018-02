CAMEROUN :: Vanigansen Mo Chiggle : “ Si le peuple veut le changement, Fru Ndi l’écoutera ” :: CAMEROON Membre du Shadow cabinet, il décrypte l’ambiance au sein du Sdf à quelques semaines de la convention élective et des élections présidentielles.

Quelle est l’ambiance au sein du Sdf à quelques semaines de la convention élective ?

Je dois immédiatement dire que ce n’est pas la même ambiance que d’habitude. Elle est mitigée. Les conventions du parti s’organisent très souvent comme une kermesse populaire. Les délégués et les militants se retrouvent ensemble et cela donne l’allure d’une fête populaire. Cela n’existe pas à cause de la crise anglophone.

Quels sont les candidats déclarés aux élections présidentielles de 2018 ?

Vous savez, je ne suis pas membre de la commission d’organisation. J’ai appris comme vous la candidature d’Osih Joshua. Les autres doivent le faire au niveau des instances du parti. Il y a des mécanismes pour déclarer une candidature. Pour le moment, nous connaissons seulement la candidature du vice-président Osih Joshua. Certainement, il y a des candidatures en embuscades.

Je ne peux pas le dire avec certitude. Déjà, il faut dire que le Chairman est candidat à sa propre succession comme président national du Sdf. Mais candidat aux élections présidentielles, on ne sait pas encore. Je ne sais sur quoi vous fondez vos statistiques lorsque vous parlez de forte tendance contre le Chairman. On le saura au cours de la convention élective. Peut-être, elle peut s’expliquer par l’âge. Il aura 78 ans. En Afrique, il y a de plus en plus des présidents jeunes. Au Cameroun, la jeunesse veut se positionner. Je dois dire que le Chairman se sent fatigué. Il a fait le tour du Cameroun pendant plus de 20 ans. Mais il ne s’est pas encore prononcé.

Est-il prêt, à votre avis, à comprendre le cri du peuple ?

Vous savez, lorsque les pères fondateurs et Ni John Fru Ndi se sont réunis pour créer le Sdf, l’enjeu était le changement. Je crois pouvoir dire que si le changement est désiré, il va écouter l’appel du peuple. Il peut céder, c’est un homme qui est convaincu qu’il faut changer. Je suis convaincu en le disant et connaissant l’homme.

Que disent les textes relativement au choix du candidat à la présidentielle ?

Tout membre, tout militant peut se présenter à la candidature. Cependant, tout passe par les structures du parti. En réalité, ce n’est qu’à la convention que les candidats se déclarent. Les textes sont faits par les hommes, ils peuvent subir des modifications mais je peux vous rassurer que le chairman est candidat à sa propre succession comme président national du Sdf. Normalement, il y a des délais, je n’ai pas les statuts actuellement mais les candidats se présentent par région ; chaque région envoie ses candidats à la commission d’investiture. Pour l’instant, le chairman a été désigné dans la région du Nord-Ouest.