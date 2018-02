CAMEROUN :: Lâ€™hÃ´pital laquintinie de Douala a son service de la Â«Prise en charge VIP Â» :: CAMEROON

CAMEROUN :: L’hôpital laquintinie de Douala a son service de la «Prise en charge VIP » :: CAMEROON L’établissement hospitalier est de plus en plus sollicité. La demande en soins médicaux augmente. Le staff dirigeant se déploie pour trouver des solutions.

La demande en soins plus forte que l’offre en médecins.

L’hôpital Laquintinie est en mouvement, et, le major du service neurologie ne croit pas si bien le dire « On va dans un hôpital pour trouver la guérison ». A la guérite, on se bouscule pour prendre le bon renseignement sur le médecin correspondant à la pathologie du patient. Dans les différents services, les malades attendent leur tour de rencontrer le médecin.

Dans ces conditions, l’attente est souvent longue. Du au fait que, dans une ville qui compte près de 4 millions d’habitants, pour un hôpital public de référence, il y ait peu de médecins pour un nombre élevé de malades. De temps en temps, un patient piaffe d’impatience et s’offusque « Il s’agit d’un problème de santé publique dont l faut trouver la solution » En temps réel, la demande en soins médicaux est largement supérieure en offre en médecins traitants.

L’hôpital quant a pris la mesure de la gravité de la situation. Trouver une solution à ce « problème de santé publique » dans la ville de Douala. Pour gagner en temps, dans l’optique d’assurer la continuité du service, et soucieux de répondre à une forte demande des usagers, l’hôpital a crée « un service VIP comprenant : les consultations, les actes d’appui au diagnostic, les interventions chirurgicales, les dispensations des ARV » Peut on lire sur une note de lancement de la prise en charge VIP.

Il convient de signaler pour rassurer que ce service obéit à des horaires vespéraux afin que ne soit pas perturbée la prise en charge normale des patients. Soit entre 16H et 20H. Et puis surtout, tout le monde sans exclusive est concerné par le service. L’essentiel étant de gagner en temps. Il inclut Les consultations généralistes, les consultations spécialistes et les consultations professeurs. Allant de la consultation à l’intervention chirurgicale en passant par les examens biologiques et radiologiques. Les médecins ont souscrits à ce projet citoyen. Il suffit de prendre rendez-vous au 656983761.