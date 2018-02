CAMEROUN :: Mercato : Câ€™est terminÃ© ! :: CAMEROON

CAMEROUN :: Mercato : C’est terminé ! :: CAMEROON Le marché des transferts s’est refermé mercredi dernier en Europe, avec quelques départs et arrivés des ambassadeurs camerounais enregistrés.

Le dernier rebondissement côté camerounais durant la période de transferts qui s’est refermée mercredi dernier est le départ de l’attaquant Samuel Eto’o Fils d’Antalyaspor et celui de Sébastien Siani du Kv Ostende pour le Royal Antwerp. Les deux ambassadeurs camerounais restent tout de même dans leurs championnats respectifs (turc pour Samuel Eto’o et belge pour Sébastien Siani). Auteur de 44 buts (six cette saison) en 77 matchs depuis son arrivée en 2015 dans cette équipe, l’excapitaine des Lions indomptables a finalement résilié le contrat qui le liait aux dirigeants du club actuellement 16e de la Super Ligue. Le goaléador camerounais, âgé de 36 ans avec 118 sélections à son actif, va poursuivre sa carrière en première division turque.

Il vient de s’engager pour deux saisons et demi avec Konyaspor, un adversaire de Marseille où évoluent Clinton N’jie, Zambo Anguissa et Henri Bedimo en Ligue Europa cette saison. Avec cette nouvelle signature, Konyaspor devient le 12e club professionnel de Samuel depuis 1997. Dans sa nouvelle équipe, Eto’o va arborer le dossard 81. Dans la liste des compatriotes qui restent en Turquie, figure en pole position Dany Nounkeu. Quasiment en fin de contrat avec Bursaspor, le défenseur camerounais de 30 ans a paraphé un contrat avec Karabukspor, une formation qui dispute le championnat turc de deuxième division.

S’agissant de la durée et des indemnités de ce transfert, le club et le joueur sont jusqu’ici restés silencieux. « C’est une fierté pour moi d’être au Betis ». Telle est la première impression du jeune milieu de terrain camerounais Wilfrid Jaurès Kaptoum. En quête de temps de jeu, l’un des derniers rescapés de la génération dorée de la Fundesport academy s’est séparé de l’équipe réserve du Fc Barcelone pour rejoindre les rangs du Betis Séville en première division espagnole.

En vue de compenser cette perte, les Catalan (Fc Barcelone) ont décidé de s’attacher des services d’une autre étoile montante du football camerounais. Le défenseur central Martin Hongla (19 ans). L’ex-sociétaire de Granada devra d’abord prouver avec l’équipe B des «Blaugrana» en S, deuxième division espagnole, avant d’espérer prendre la place de Gérard Pique ou du Franco-camerounais Samuel Um Titi.

Histoire d’un retour à la maison pour Georges Constant Mandjeck. Après un prêt d’une saison au Sparta Prague, le milieu de terrain, champion d’Afrique 2017 avec le Cameroun, signe son retour à Metz, actuellement lanterne rouge en ligue 1 française. Il retrouve un club pour lequel il a joué pendant deux saisons. Ambroise Oyongo Bitolo, un nom qui a circulé dans les petits papiers de plusieurs clubs dans l’Hexagone.

C’est finalement à Montpellier que l’arrière gauche des Lions indomptables du Cameroun a déposé ses valises cette saison, en provenance de l’Impact Montréal en Major league soccer (Mls). Le champion d’Afrique 2017, revenu de blessure il y a quatre mois, est actuellement la doublure de Jérôme Roussillon dans le couloir gauche de la défense montpelliéraine.