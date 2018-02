CAMEROUN :: 10.000 actes de naissance Ã  reconstituer dans la vallÃ©e du Ntem :: CAMEROON

CAMEROUN :: 10.000 actes de naissance à reconstituer dans la vallée du Ntem :: CAMEROON Le défaut de déclaration de cette pièce plombe les inscriptions sur les listes électorales dans la région du Sud.

L’établissement des actes de naissance constitue le principal casse-tête des leaders politiques de la région du Sud en cette veille des élections. En effet, les ressortissants de cette unité administrative n’accordent que peu d’importance à l’établissement de cette pièce qui garantit la nationalité camerounaise à son détenteur. Dans le département de la Vallée du Ntem, le phénomène se pose avec acuité.

Le défaut de déclaration des naissances empêche la majorité des jeunes en âge de voter à s’inscrire sur les listes électorales. La situation est tellement préoccupante que certains chefs traditionnels ont décidé de tendre la main à l’élite de la région. A Bidjap, un village de 800 âmes situé à une dizaine de kilomètres de Ma’an, une concertation a eu lieu dans ce sens le 27 janvier dernier entre le sénateur François-Xavier Menye Ondo, élu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) et sa base.

Il ressort des propos du chef dudit village, sa majesté Thierry Francis Abessolo Mvoua, que l’absence d’actes de naissance authentiques fait piétiner les opérations d’inscriptions sur les listes électorales. Car, les militants du Rdpc qui ont décidé d’offrir un second mandat à leur sénateur, ne disposent pas de cartes nationales d’identité pour s’acquitter de leur devoir citoyen. « Ici à Bidjap, nous allons voter pour vous, pour vous permettre de continuer à faire votre travail au Sénat. Nous avons rempli des fiches. Il ne reste plus que votre accord pour que les actes de naissance soient établis », a interpelé le gardien de la tradition.

Sans aller du dos de la cuillère, le sénateur a décidé de financer les dossiers de reconstitution de 10.000 actes de naissance dans les arrondissements d’Olamze et de Ma’an. « Des descentes d’information sont prévues pour le dépôt des fiches comportant les pièces à fournir et l’organisation des audiences foraines. Si les audiences sont programmées à Ambam, les déplacements seront à votre charge. Nous prenons l’engagement de supporter les frais des dossiers qui s’élèvent à plus de 10.000 Fcfa par acte », a assuré François-Xavier Menye.

Dans la même veine, il a remis une somme de 1.500.000 Fcfa au chef Abessolo Mvoua pour une dotation en tables bancs à l’école publique et la construction du corps de garde du village. « Il y a quelques mois, Roger Milla, président de la fondation Coeur d’Afrique, avait été impressionné par la propreté de l’école publique de Bidjap et avait promis un groupe électrogène et un certain nombre d’équipements. Nous avons voulu juste meubler les choses en attendant son retour », justifie le bienfaiteur.