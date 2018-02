CAMEROUN :: JournÃ©e internationale de la femme : Lady Ponce remet le Sefedi sur les rails :: CAMEROON

CAMEROUN :: Journée internationale de la femme : Lady Ponce remet le Sefedi sur les rails :: CAMEROON La 4ème édition de la Semaine de la femme en diamant se tient du 23 février au 10 mars avec plusieurs innovations et un hommage à l’animateur radio Alain Boban Le King.

Après une édition manquée pour cause d’un agenda surchargée, Lady Ponce et son équipe revient au-devant de la scène avec l’acte 4 du Sefedi. Elégante et sexy dans une robe noire au décolleté plongeant, la chanteuse de bikutsi qui a fêté ses 10 ans de carrière en 2017 était face à la presse mercredi dernier à Yaoundé. On retiendra que le Sefedi se déroule du 23 février au 10 mars à l’esplanade du stade Omnisport.

La foire reste fidèle à son concept de lancement qui est d’oeuvrer pour l’épanouissement de la femme en luttant contre le chômage, la pauvreté et en offrant une plate-forme de valorisation du talent de la femme à travers l’exposition de leur savoir-faire. Un accent a été mis sur la femme rurale avec l’exposition des vivres frais, sur les pme artisanales qui auront là un espace pour écouler leurs marchandises à des prix accessibles aux modestes bourses.

Lady Ponce est particulièrement outrée par la persistance des violences à l’égard des femmes et l’esclavagisme à travers le monde. C’est pourquoi l’une des grandes articulations et innovations de cette édition 2018 sont l’organisation des ateliers thématiques. Ces causeries éducatives seront articulées en fonction du thème: « Tous ensemble disons stop aux violences faites aux femmes, non à la maltraitance, à l’esclavagisme de la femme et aux abus ». Ces ateliers seront animés par des responsables du ministère de la Promotion de la femme et de la famille (Minproff) comme Rosalie Bitha Nnomo.

La Semaine de la femme en diamant est aussi une plateforme de promotion musicale. A ce titre, elle propose pendant ces 14 jours, des ateliers sur le management artistique, la musique urbaine avec le concours des personnalités comme le Pr Bingono Bingono, Krotal, Lady B. Comme il est de tradition au Sefedi, les visiteurs auront droit à des spectacles live géants tous les soirs à partir de 16h. Un espace animé par des grosses pointures et des jeunes talents prometteurs. Avec à la clé l’élection d’une miss sous la coordination des stylistes Dio Ali et Durel John.