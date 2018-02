Cameroun: La rÃ©gion du littoral va en guerre contre la drogue :: CAMEROON

Cameroun: La région du littoral va en guerre contre la drogue :: CAMEROON Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a procédé au lancement des activités de la campagne nationale de sensibilisation sur les méfaits du trafic et de la consommation de cannabis et de chanvre indien en milieu jeune ce jeudi 1er février.

C'est la cour du lycée bilingue de new bell dans l'arrondissement de douala 2è qui a servi d'amphithéâtre pour les autorités de la région du littoral avec à leur tête le gouverneur, mais aussi les élèves et autres étudiants venus des lycées , collèges et universités de Douala .

Il était donc question pour ces autorités de sensibiliser les jeunes sur le phénomène grandissant de la consommation de la la drogue sous toutes ses formes en milieu jeune.

C'est ainsi que les responsables des services déconcentrés des ministères ,de la santé,de la jeunesse et des affaires sociales ont fait des exposés au jeunes venus en grand nombre au lycée de new bell.

Le gouverneur en chef d'orchestre a lui aussi distillé sa pléthore de conseils aux jeunes non sans évoquer les conséquences de ce fléau pour la jeunesse il a par exemple cité des symptômes tels que la perte du contrôle de soi ,la perte des repères sociaux,la diminution de la vigilance pour ne citer que ceux là.

A la suite du numéro un de la région, c'est le procureur général au près du tribunal de grande instance du littoral qui a présenté les dispositions du code pénal en matière de consommation de drogue et autre substances hallucinogène, un peu pour édifier ces jeunes sur ce qu'ils encourent vis à vis de la justice au cas où ces derniers étaient coupables de consommation de la drogue.

Les enfants du lycée bilingue de new bell et autre ont eux aussi eu droit au pupitre pour démontrer au autorités de la ville que la drogue ne passera ni par eux, ni par la jeunesse camerounaise en général car la lutte contre le fléau qu'est la drogue constitue un défi national.

Il serait donc temps pour la jeunesse de Douala et du Cameroun de mettre tous ses moyens a contribution pour éradiquer ce phénomène.

C'est donc confiant que le gouverneur est parti du lycée de new bell en laissant une jeunesse responsable et édifiée sur les réalités et les conséquences de la consommation de la drogue et du cannabis .