CAMEROUN :: RÃ©action du MCPSD Ã  la suite de lâ€™attaque contre le poste de gendarmerie de Bingo dans le Nord-Ouest du pays :: CAMEROON

CAMEROUN :: Réaction du MCPSD à la suite de l’attaque contre le poste de gendarmerie de Bingo dans le Nord-Ouest du pays :: CAMEROON Une fois de plus, une fois de trop hélas ! Le corps habillé de la République est endeuillé, en prenant pour cible deux gendarmes à leur poste de service.

Oui en s’attendant à deux gendarmes qui assurent un contrôle et une protection de proximité de la population, en utilisant les moyens de la terreur, c’est la République qui est visée et la Nation entière qui est prise pour cible.

Cette barbarie a un visage : c’est le radicalisme d’une part et le refus de dialogue d’autre part et comme je le soulignais hier en citant Jean Paul Sartre, quand les riches se battent, ce sont les pauvres qui meurent. Ce crime non revendiqué certes, endeuille en premier les familles et ensuite la Nation en heurtant nos consciences.

Mes chers concitoyennes et concitoyens, nos pensées vont en premier aux parents de ces deux victimes innocentes, à leurs mamans respectives à leurs proches époux et épouse, dois-je rappeler que Larissa Mvondo, portait une grossesse de six mois ? A la grande famille de la Gendarmerie Nationale qui payent encore un lourd tribut. Je voudrais leur assurer de tout notre soutien, le soutien du MCPSD et de tous ceux et celles qui ne cessent de se rallier à nous.

Notre pays fait face en interne à des menaces de déstabilisation jamais égalées en 134 ans d’existence.

Dans le vivre ensemble, tout est négociable, la République une et indivisible doit être capable de négocier avec tous ses citoyens et pour cela il lui revient de créer à la fois un cadre de revendication, de concertation et de dialogue qui ne sont pas synonymes.

L’engagement de la Nation doit être entier et ne souffrir d’aucune faiblesse. Ce qui s’attaquent à nos institutions doivent savoir que le Cameroun et les Camerounais ne céderont jamais.

Vive le Cameroun./.