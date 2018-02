FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: CONCERTATION GICAM-DIASPORA ECONOMIQUE CAMEROUN A PARIS FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: CONCERTATION GICAM-DIASPORA ECONOMIQUE CAMEROUN A PARIS C'est sous forme de causerie que le nouveaux conseil exécutif du patronat Camerounais a rencontré les hommes d'affaires Camerounais basé en France. Un moment d'intense communion qui a permet d'éclairer certains points d'ombre et résumé ici par son président Célestin TAWAMBA. REAGISSEZ A CET ARTICLE AVEC FACEBOOK

France (Chamonix) France (Chamonix) excamerounais When it comes to extorting some pennies from the peaceful former Cameroonian citizens you talk about diaspora



When they raise their voices to claim something, we call them the unemployed or undocumented, when we do not call them simply political opponents



As the French say, we must not claim the butter and the pie



How do you want to convince or reassure a former Cameroonian citizen who, on the pretext that he has French, German, English or American nationality to come and invest in Cameroon, when the latter is obliged to pay a visa?



Paul Biya who is interested in the diaspora, he organizes a diaspora forum in Yaounde at the congress center just a few km from the Etoudi Palace, he sends his personal representative to preside over the debates

France (Chamonix) France (Chamonix) excamerounais Quand il s'agit d'extorquer quelques sous aux paisibles anciens citoyens camerounais vous parlez de diaspora



Quand ces derniers lèvent la voix pour revendiquer quelque chose, on les appelle les chômeurs ou sans-papiers, quand on ne les qualifie pas simplement d'opposants politique



Comme disent les français, on ne doit réclamer le beurre et l'argent du beurre



Comment voulez-vous convaincre ou rassurer un ancien citoyen camerounais qui, au prétexte qu'il a la nationalité française, allemande, anglaise ou américaine de venir investir au Cameroun, quand ce dernier est obligé de payer un visa



Paul Biya qui qu'il s'intéresse à la diaspora, il organise un forum de la diaspora à Yaoundé au palais des congrès à quelques km seulement du palais d'Etoudi, il envoie son représentant personnel présider les débats





France (Chamonix) France (Chamonix) excamerounais

The stamp at the airport for international flights cost 10,000 francs, it was deleted a while. today it comes back in force and costs 25000 frs

To justify this bullshit, it is said that it is not to tax the price of imported wheat. The magazine Invest in Cameroon, even dares to relay this nonsense without the slightest criticism.

What proves that tomorrow those who come to invest in Cameroon will not be applied the same laws when it will be too late to backtrack



While the tourist tax in France in 4-star hotels varies between € 1.2 and € 4, in Cameroon, in 3-star hotels, it is € 5.

It is to wonder what he does with all this money, Cameroonians being always reduced to the same condition of slavery

France (Chamonix) France (Chamonix) excamerounais Le timbre à l'aéroport pour les vols internationaux coûtaient 10.000 frs, on l'a supprimé un temps. aujourd'hui il revient en force et coûte 25000 frs

Pour justifier ces conneries, on dit que c'est pour ne pas taxer le prix du blé importer. Le magazine Investir au Cameroun, ose même se faire le relais de cette ânerie sans la moindre critique.

Qu'est ce qui prouve que demain ceux qui viendront investir au Cameroun ne se verront pas appliquer les mêmes lois au moment ou il sera trop tard de faire machine arrière



Alors que la taxe de séjour en France dans les hôtels 4 étoiles varie entre 1,2 € et 4 €, au Cameroun, dans les hôtels 3 étoiles, elle est de 5 €.

C'est à se demander ce qu'il font avec tout cet argent, les camerounais étant toujours réduit à la même condition d'esclavage