CAMEROUN :: MarchÃ© : Le retour du Maquereau annoncÃ© :: CAMEROON

France (Chamonix) France (Chamonix) excamerounais

Poor Cameroon !!!

This is a country with more than 400 km of maritime facades. But the minister is boasting fish imports.

What will the landlocked countries like Central Africa, Niger, Chad or Mali say that have no opening on the sea?



Pauvre Cameroun !!!

Voilà un pays qui a plus de 400 km de façades maritimes. Mais le ministre vient vanter les importations de poisson.

Que diront ou feront les pays enclavés comme la Centrafrique, le Niger, le Tchad ou le Mali qui n'ont aucune ouverture sur la mer.?