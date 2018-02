ROYAUME-UNI :: Un ministre britannique dÃ©missionne pour Ãªtre arrivÃ© en retard au Parlement :: UNITED KINGDOM

ROYAUME-UNI :: Un ministre britannique démissionne pour être arrivé en retard au Parlement :: UNITED KINGDOM Un ministre du gouvernement britannique a démissionné de son poste pour avoir été absent de la Chambre des Lords alors qu'il aurait dû être là pour répondre à une question, avant de sortir de la salle à la stupéfaction de ses pairs.

Michael Bates, un ministre du Département pour le développement international (DfID) depuis 2016, a ainsi déclaré qu'il avait « honte de ne pas être à sa place » pour répondre à la question qui lui avait été posée, puis est parti, tandis que fusaient des « non ! » dans la salle. Le bureau du Premier ministre a cependant déclaré plus tard que la démission avait été refusée et, selon toute vraisemblance, M. Bates sera maintenu à son poste.

Cette brève démission a été l'une des plus spectaculaires de ces dernières années. M. Bates, membre de la Chambre des Lords depuis 2008, s'est levé pour dire qu'il n'avait pas été à sa place quand il était censé répondre à une question de son homologue travailliste Ruth Lister. « Je tiens à offrir mes sincères excuses à la Baronne Lister pour mon manque de courtoisie, pour ne pas avoir été à ma place pour répondre à sa question sur un sujet très important au début de la séance de questions », a déclaré Lord Bates.

« Au cours des cinq années au cours desquelles j'ai eu le privilège de répondre aux questions de cette boite de dépêches au nom du gouvernement, j'ai toujours cru que nous devions respecter les normes les plus élevées de courtoisie et de respect en répondant au nom du gouvernement aux questions légitimes de la législature. J'ai honte de ne pas avoir été à ma place et par conséquent je présenterai ma démission au Premier ministre avec effet immédiat. Je m'excuse ». Il a ensuite rangé ses papiers ministériels sous son bras et quitté la salle sous des cris de protestation.

De son côté, la Baronne Lister a dit au Guardian qu'elle avait ensuite écrit une note à M. Bates disant qu'elle espérait qu'il reconsidérerait sa décision. « De tous les ministres que je voudrais voir démissionner, il serait le dernier », a-t-elle dit. « J'ai fait valoir qu'il était l'un des ministres les plus courtois quand il répondait aux questions de la boîte de dépêches. Bien que je ne l'ai pas écrit dans ma lettre, beaucoup de ministres nous montrent beaucoup plus de discourtoisie en éludant les questions que nous posons, alors que lui essaie toujours d'y répondre ».

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Avec une sincérité typique, Lord Bates a offert aujourd'hui sa démission après avoir manqué le début d'une séance de questions orales à la Chambre des Lords, mais sa démission a été refusée ».