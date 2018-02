CAMEROUN :: FÃ©cafoot : Me Happi poursuit le mÃ©nage :: CAMEROON

CAMEROUN :: Fécafoot : Me Happi poursuit le ménage :: CAMEROON Le président du Comité de normalisation a procédé à des nominations dans des Commissions juridictionnelles.

Atravers une résolution prise à l’issue d’une réunion des membres du Comité de normalisation de la Fécafoot, il y a eu changement d’hommes dans des Commissions juridictionnelles. « Il est mis fin aux fonctions des membres des organes juridictionnels de ma Fécafoot désignés par l’Assemblée générale de la Fécafoot du 21 mars 2016 », lit-on sur cette résolution prise le 29 décembre 2017, « à l’unanimité de ses cinq membres ».

Il a été question de mettre un terme au mandat « illégal » que détenaient des personnes nommées par le bureau exécutif illégal ayant dirigé la Fécafoot pendant 23 mois et qui ont été mis hors par la Fifa, pour faire exécuter les sentences de la Cca (Chambre de conciliation et d’arbitrage) du 12 novembre 2015 et du Tas (Tribunal arbitral du sport) du 27 février 2017.

La décision a été prise par le Comité de normalisation Parmi les raisons ayant motivé cette résolution, l’équipe dirigée par Dieudonné Happi évoque notamment la fin de la saison sportive 2016-2017. Il a été question de reprendre les compétitions de cette année avec des commissions juridictionnelles légales.

Me Dieudonné Happi et ses collègues ont par ainsi décidé de reconstituer ces organes en nommant de nouveau membres d’abord dans la Commission fédérale d’homologation et de discipline présidée par le Pr Ondoa Magloire, ensuite, au sein de la Commission des recours dont le président est le magistrat Gilbert Schlick.

Commission Fédérale d’homologation et de discipline

Président : Pr Ondoa Magloire ;

Vice-Présidente : Ntube Nzubepie Aisha Epouse Jembia ;

Rapporteur : Mbappe Essoka Emmanuel ;

Membres : Kake Batana Guy ; Ngassa Charles ; Bias Albert Joël ; Nouyadjam Jean Jacques.

Commission de Recours :

Président : Schlick Gilbert ;

Vice-Présidente : Ndemo Marie Noëlle ;

Rapporteur : Me Sikati Désiré ;

Membres : Dzie Olivier ; Hamadou Evélé ; Mbeng Martin ; Bekombo Jabea Claude.