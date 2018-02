CAMEROUN :: Il viole ses trois filles :: CAMEROON Fru, un père de famille, inculpé pour outrage à la pudeur et inceste s’est présenté le 31 janvier dernier devant le tribunal de grande instance du Mfoundi. Les faits qui lui sont reprochés remontent à cinq ans. L’accusé âgé de 48 ans et marié contraignait ses filles et sa nièce d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Ses victimes avaient moins de 16 ans au moment du forfait.

La première était âgée de 12 ans en 2009, alors que la deuxième avait 13 ans et la dernière 12 ans. Selon des témoignages le papa frappait sur ses filles, question de les obliger à se laisser faire.

Ces violences dont les enfants étaient victimes se déroulaient à l’insu de l’ épouse du prévénu, constamment en voyage aux Etats-Unis pour ses affaires. La maman des enfants prendra connaissance de cette situation en 2015, par sa fille cadette.

Après les aveux de la petite suivront celles de ses soeurs ainées. Il avait été interpellé par les éléments des Equipes spéciales d’intervention. Puis il été mis à la disposition des de la division régionale de la police judiciaire du centre à Yaoundé.

Les victimes ont comparu hier devant la barre, mais elles sont toutes d’expression anglaise. L’audience a été renvoyé au 29 mars 2018, pour faute de traducteur dans la salle.