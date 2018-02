RuÃ©e de candidats vers lâ€™acadÃ©mie de football au Cameroun :: CAMEROON

Ruée de candidats vers l’académie de football au Cameroun :: CAMEROON Des tests de recrutement annoncés du 1er au 18 février 2018 dans les pôles régionaux de l’Académie nationale de football (ANAFOOT) ont drainé de milliers de candidats, avec au total, 2636 postulants soit 2246 garçons et 390 filles, ont révélé jeudi, les responsables de ce centre de formation public.

Une forte demande qui semble prendre de court les organisateurs, tant il est vrai que «je puis vous assurer que nous avons été agréablement surpris par la forte demande», a déclaré le directeur général de l’ANAFOOT, Carl Enow Ngachu.

Entrée dans sa phase opérationnelle, l’Académie a procédé du 18 décembre 2017 au 28 janvier 2018 à la première phase de détection au cours desquels l’on a prospecté et enregistré des enfants nés en 2005 et 2006.

Avec 612 enfants répertoriés soit 536 garçons et 76 filles, la région de l’Est enregistre le plus grand nombre de postulants.

Au sujet du taux relativement bas des filles, le DG de l’ANAFOOT a expliqué que «le nombre de filles, contrairement aux chiffres de départ, a décru du simple fait que la majorité ne répondait pas aux critères à savoir : être né en 2005 ou 2006».

Jusqu’au 18 février prochain, ces 2636 talents seront jaugés et évalués de manière anonyme, à travers des plateaux et des matchs dans leurs régions respectives par 19 experts.

A l’issue de cette étape, chaque expert présentera une liste de sélectionnés, puis, suivra le dépouillement qui permettra d’établir la liste des 50 jeunes, soit 25 garçons et 25 filles qui feront partie des premiers pensionnaires de l’académie nationale de football.