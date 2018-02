Cameroun : ExtrÃªme-Nord:quand les idÃ©es reÃ§ues plombent la vaccination :: CAMEROON

Cameroun : Extrême-Nord:quand les idées reçues plombent la vaccination :: CAMEROON Les parents s’opposent à la prise de certains vaccins au motif que ceux-ci les rendraient infertiles.

Depuis septembre 2017, une folle et persistante rumeur au sujet d’un prétendu vaccin administré dans les établissements scolaires et qui rendrait les enfants stériles, se propage dans la région de l’Extrême-Nord. Elle a pris ses racines dans le département du Logone et Chari, avant de se répandre dans plusieurs établissements scolairesde Maroua, Mokolo, Maga, Moulvoudaye Vélé et dans d’autres districts de santé. Dans ces écoles, à la vue d’un agent vaccinateur du ministère de la Santé publique ou des organismes non-gouvernementaux, les élèves vident automatiquement les salles de classe sur les conseils préalables des parents.

« Des parents viennent même souvent retirer les élèves des salles de classe tout en violentant les enseignants. Dès que les élèves aperçoivent un étranger pénétrer dans la cour, c’est la débandade. Cela a sérieusement perturbé nos cours parce que certains élèves ne revenaient plus », s’indigne Hamadjoda Boubakary, directeur de l’école publique groupe 2 de Kaigama, à Maroua.

