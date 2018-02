Belgique- Cameroun- Diaspora: Une dÃ©lÃ©gation de la Coordination d'Associations et Amis de Marafa, reÃ§ue en audience au Parlement EuropÃ©en par le PrÃ©sident de la Commission des Droits de l'Homme :: BELGIUM

Belgique- Cameroun- Diaspora: Une délégation de la Coordination d'Associations et Amis de Marafa, reçue en audience au Parlement Européen par le Présid Dans le cadre de la campagne en faveur de la libération du prisonnier politique Marafa Hamidou Yaya et de sa participation dans la débat politique au Cameroun, une délégation de la Coordination d'Associations et Amis de Marafa ( CA2M) représentée par ASMA, Le CL2P, APJE et CEBAPH ont été reçus en audience mardi 30 janvier 2018 par le Président de la Commission des Droits de l'Homme au Parlement Européen, Monsieur Pier Antonio Panzeri, député Européen.

En effet nous avions sollicité Pier Antonio Panzeri afin de porter le dossier Marafa à la connaissance des institutions européennes. L'Europe est un acteur essentiel pour amorcer une issue heureuse à la détention arbitraire au Cameroun du ministre d'État Marafa Hamidou Yaya, après l'avis resté sans suite du Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire de l'ONU, la reconnaissance de sa qualité de prisonnier politique par le Département d'État Américain, l'International Socialiste, et bien d'autres organisations non gouvernementales.

Le mutisme des autorités de Yaoundé à l'égard de ces résolutions et reconnaissances internationales, traduit une volonté manifeste d'exclure Marafa Hamidou Yaya du jeu politique au Cameroun, et son maintien perpétuel en détention arbitraire en est la preuve.

Action Solidaire pour Marafa (ASMA) et le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P), avec la collaboration des autres partenaires de la coordination, mènent une campagne de sensibilisation auprès des différents partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun sur les dangers qui pèsent sur la cohésion sociale et politique du fait de l'exclusion opportune d'acteurs majeurs pour la transition démocratique.

L'Union Européenne, premier bailleur de fond multilatéral et partenaire de premier plan du Cameroun dans la préparation du processus électoral en cette année décisive, est à l'écoute et demeure très attentive sur l'évolution de la situation au Cameroun.

Cette audience qui s'est déroulée dans une ambiance très chaleureuse, s'est achevée sur une note positive car Monsieur Pier Antonio Panzeri marquait son intérêt sur le dossier.

Nous vous tiendrons informés dans les prochains mois des différents développements observés, à la suite de notre audience au parlement européen.

-Action Solidaire pour Marafa (ASMA)

-Comité de libération des Prisonniers politiques (CL2P)