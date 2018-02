Cameroun: Tour de l'espoir 2018: Natnael Mebrahtom remporte la premiÃ¨re Ã©tape :: CAMEROON

Cameroun: Tour de l'espoir 2018: Natnael Mebrahtom remporte la première étape :: CAMEROON Le coureur erythreen s'est imposé en solitaire en 2h52'25" lors de la première étape du tour de l'espoir. Le premier camerounais termine 15 è

Le tour de l'espoir, course cycliste organisée par vivendi sport a connu son top départ ce mercredi 31 janvier à Douala.

Pour cette première au Cameroun, ce sont 144 coureurs de quinze nationalités différentes tous âgés de moins de 23 ans qui ont pris part à cette compétition.

La première étape s'est déroulée en circuit fermé dans la ville de Douala. Après que Samuel Dieudonné Ivaha Diboua le gouverneur de la région du littoral ait donné le top départ, les coureurs ont pris d'assaut les 92 kilomètres que constituait l'étape de Douala.

Dès le départ, les petits groupes se sont formés laissant entrevoir les ambitions des uns et des autres. C'est ainsi qu'un premier groupe de six coureur va s'échapper laissant le peloton à 25'' derrière, celui-ci ne va pas faire long feu et certains de ses membres vont rejoindre le peloton.

La chute qui intervient au kilomètre 23 va quelque peu refroidir une partie du peloton.Sont impliqués dans cette chute, trois camerounais et un marocain. Mais plus de peur que de mal car les quatre coureurs vont aussitôt se lever avec l'aide de leurs staffs respectifs et reprendre la course de plus belle, aucun blessé n'est à déplorer.

La dernière ligne droite va se disputer entre 7 coureurs qui se sont échappés depuis le kilomètre 72 ces derniers vont se voir lâchés au sprint par le jeune erythreen natnael Mebrahtom qui va s'imposer au finish en solitaire avec 25 " d'avance sur ses compagnons d'échappée . Il boucle donc ses 92 kilomètres de course en 2h25'24".

C'est ainsi la première victoire de sa jeune carrière après avoir décroché le titre de meilleur grimpeur du tour du Rwanda en novembre dernier.

Les camerounais bien ralentis par la chute veront leur meilleur élément en la personne d'Ismaël Voukeng prendre la 15è place à 2'52 du vainqueur.

L'Érythréen Natnael Mebrahtom qui remporte cette première étape portera le maillot jaune pour la deuxième étape qui se déroulera ce jeudi 1er février dont le départ sera donné à idenau dans la région du sud ouest.