Cameroun: CEREMONIE Dâ€™INAUGURATION Dâ€™UN BATIMENT CONSTRUIT A Lâ€™HOPITAL REGIONAL PAR LE PDG DE CONGELCAM du mercredi 24 janvier 2018: ALLOCUTION DE BIENVENUE DE MONSIEUR NZETE EMMANUEL :: CAMEROON

Cameroun: CEREMONIE D’INAUGURATION D’UN BATIMENT CONSTRUIT A L’HOPITAL REGIONAL PAR LE PDG DE CONGELCAM du mercredi 24 janvier 2018: ALLOCUTION DE BIENVEN Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique ; Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest ; Monsieur le Préfet de la Mifi ; Honorable Sénateur, Président Directeur Général de CONGELCAM ; Madame et Messieurs les Sous-préfets ;

Qu’il me soit permis d’entrée de jeu de vous dire, Excellence Monsieur le Ministre, combien je suis ému et honoré de prendre la parole ce jour et dans cette formation hospitalière, pour vous souhaiter, Excellence, à vous-même et à votre illustre suite, une très chaleureuse bienvenue à Bafoussam, cette ville arc-en-ciel dont le dynamisme économique et l’hospitalité légendaire des populations sont cités en exemple à travers notre pays. Je voudrais à la même occasion vous transmettre, Excellence les salutations fraternelles de nos vaillantes populations et celles de l’ensemble du personnel de l’Hôpital Régional de Bafoussam qui par ma voix vous disent qu’elles sont particulièrement heureuses de vous savoir en leur compagnie aujourd’hui. Elles formulent le vœu ardent que vous passiez ici à Bafoussam un séjour serein, agréable et fructueux. Nous voulons formuler les mêmes vœux à l’endroit de toutes les autorités et des personnalités qui ont bien voulu mettre en berne leurs activités de ce jour pour venir rehausser de leur présence effective et affective l’éclat de cette cérémonie. Qu’elles trouvent en ces mots la profonde gratitude de nos populations et de tout le personnel de cet hôpital.

Cela n’est un secret pour personne de nous, la cérémonie de ce jour aura pour point culminant l’inauguration officielle et la rétrocession à l’Etat d’un bâtiment construit dans cet hôpital par les bons soins d’un digne et valeureux fils de la Mifi. Et comme vous l’avez constaté par vous-même, il s’agit d’un important immeuble de type R+2 qui force l’admiration de tous par sa beauté et sa fière allure. C’est un véritable joyau architectural réalisé selon les règles de l’art qui désormais trône majestueusement à l’entrée de notre hôpital et lui confère en filigrane plus de notoriété. C’est un gros investissement, j’allais dire une grande réalisation dont le financement a été entièrement supporté par l’Honorable NGOUCHINGHE Sylvestre, Sénateur, Président Directeur Général de CONGELCAM et Président de la Délégation Permanente Départementale du Comité Central du RDPC pour la Mifi. A l’Honorable NGOUCHINGHE, bienfaiteur du jour, les populations de la ville de Bafoussam et les nombreux patients de cet hôpital disent mille fois merci. Monsieur le Président Directeur Général, en décidant de prélever sur votre patrimoine financier personnel pour construire ce bel immeuble, vous avez vu juste ; c’est un choix du cœur et de la raison car en n’en point douter, vous contribuez substantiellement à améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel sanitaire en même temps que vous renforcez les capacités d’accueil de l’hôpital au grand bonheur de ses nombreux patients. Et c’est une grosse bouffée d’oxygène qui arrive à point nommé car comme vous le savez, dans la perspective des dixiades qui auront lieu à Bafoussam en décembre de cette année et surtout en prélude à la CAN 2019 dont l’une des poules sera logée dans notre ville, l’Hôpital Régional de Bafoussam a plus que jamais besoin de faire sa toilette, d’accroître ses capacités d’accueil et de prise en charge afin de palier à toute éventualité. C’est fort de ce qui précède que je voudrais du haut de cette tribune lancer un vibrant appel à l’endroit de la dynamique élite de la Mifi et de l’Ouest et à destination de toutes les entreprises citoyennes afin que des initiatives similaires à celle-ci se multiplient au profit de cette formation sanitaire. Souvenons-nous qu’il ne faut pas attendre d’en avoir beaucoup pour en donner à celui qui n’en a pas. Sinon on risque d’attendre très longtemps sans jamais rien donner à personne. Rappelons-nous aussi que le bonheur n’est pas fonction de la quantité des biens que nous avons accumulés, mais de la part que nous avons partagée avec joie et désintérêt.

En acceptant de présider personnellement cette cérémonie, au détriment bien sûr de votre agenda que nous savons particulièrement contraignant, vous donnez de comprendre que le Gouvernement de la République à travers le Ministère dont vous avez la charge est résolument engagé à offrir à chaque enfant du Cameroun le moyen d’accéder aisément à l’hôpital et à des soins de santé convenables. Nos populations se souviennent qu’il y a peu de temps encore vous

étiez à Kouekong pour la pose de la première pierre de notre hôpital de référence et que depuis lors, les travaux de construction dudit hôpital avancent à un rythme plutôt très satisfaisant. Elles vous prient de rassurer le Président Paul BIYA de leur soutien sans faille et de leur attachement indéfectible aux nobles idéaux de paix et de prospérité qu’il incarne avec bonheur. A Bafoussam, nous sommes profondément convaincus qu’un Cameroun avec une couverture sanitaire optimale n’est possible qu’avec Paul BIYA Président de la République et Paul BIYA Chef de l’Etat. Et je m’en voudrais, Excellence Monsieur le Ministre, de ne pas vous remercier personnellement pour les marques singulières d’amitié et pour la grande disponibilité dont vous faites montre chaque fois que la ville de Bafoussam vous adresse une invitation. J’ai envie de dire que vous êtes là chaque fois que nous avons besoin de vous. C’est un honneur pour nous et nous vous en sommes infiniment reconnaissants.

Permettez que pour les dernières lignes de cette allocution, et en ma qualité de Président du Comité de Gestion de cet hôpital, permettez que j’adresse mes vifs encouragements et sincères félicitations à Monsieur le Directeur de l’Hôpital Régional de Bafoussam. Le très dynamique FETSE TAMA Gérard dont l’esprit créatif particulièrement prolifique a énormément contribué à donner à notre hôpital un visage neuf, reluisant et attrayant. Monsieur le Directeur, le Comité de gestion par ma voix vous exhorte à maintenir le cap. Je vous invite également à perpétuer le climat de travail qui prévaut actuellement dans votre hôpital. J’ai appris qu’ici on travaille dans la convivialité et le respect. J’ai appris qu’à l’hôpital Régional de Bafoussam, il fait bon vivre. Bravo Monsieur le Directeur et chapeau à votre dynamique personnel. C’est sur cette exhortation que je souhaite à nouveau la bienvenue à son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé Publique, à sa suite et à nous tous. Recevez nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour cette année 2018.

Je vous remercie.

NZETE Emmanuel.