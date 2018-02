Rainforest Alliance Cameroun veut sauver la foret pour prÃ©server la biodiversitÃ©. :: CAMEROON

Rainforest Alliance Cameroun veut sauver la foret pour préserver la biodiversité. :: CAMEROON Le constat est alarmant et interpelle notamment les pays Africains : Ces quatre derniers siècles, la moitié des forêts de la planète ont été détruites. L’organisation non gouvernementale Rainforest Alliance a pris la mesure de la situation. La menace pèse davantage sur la biodiversité. Un séminaire de sensibilisation est organisé à Yaoundé au Cameroun.

Former des professionnels

Cette formation intensive de 8 jours concerne les professionnels souhaitant se spécialiser dans l’audit forestier ou avoir des connaissances approfondies sur les procédures et techniques d’audit. Elle a pour but d’acquérir les connaissances et capacités techniques nécessaires pour se qualifier en tant que Forest Stewardship Council™ Lead Auditeur en Gestion Forestière (GF) et Chaine de Traçabilité (CoC). Des professionnels souhaitant se spécialiser dans l’audit forestier ou avoir des connaissances approfondies sur les procédures et techniques d’audit. Les différents modules tournent autour de l’hygiène, la santé, et la Sécurité en foresterie.

Pour protéger la biodiversité à l’échelle mondiale.

Dans le monde entier, au cœur des forêts, sur le littoral...dans nos maisons, les magasins, les salles de classe, les salles de presse, les conseils d’administration, Rainforest Alliance encourage à adopter des normes internationales pour protéger la biodiversité et offrir des opportunités économiques aux populations dans le besoin. Une guitare, une bibliothèque ou du bois brut — provient d’une forêt ou d’une propriété forestière de production gérée de manière à préserver la biodiversité et à assurer des droits aux travailleurs et aux populations locales. Pour promouvoir davantage le développement durable, L’ONG encourage le recyclage du vieux bois et d’objets en bois en certifiant des produits fabriqués à partir de bois réutilisé ou de récupération. Des forêts du nord-ouest des États-Unis aux basses terres tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rainforest Alliance a certifié plus de 53 millions d’hectares de forêts dans le monde. Grâce à nos bureaux et à notre réseau de partenaires dans le monde entier, nous sommes capables d’offrir des services de certification sur le terrain au niveau international.