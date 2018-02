CÃ”TE D'IVOIRE :: "PhÃ©nomÃ©nal Guillaume Soro - Lâ€™incarnation ivoirienne dâ€™une gÃ©nÃ©ration africaine" :: COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE :: "Phénoménal Guillaume Soro - L’incarnation ivoirienne d’une génération africaine" :: COTE D'IVOIRE Le Prof. Franklin Nyamsi publie un ouvrage de référence sur l'engagement politique et le leadership du Président Guillaume Soro

Résumé...Dans ce recueil de tribunes et d’analyses politiques réalisées de 2012 à 2017, Franklin Nyamsi, armé de sa plume vive, campe le phénomène politique générationnel que représente l’actuel leader émergent de la Côte d’Ivoire. L’homme d’Etat Guillaume Kigbafori Soro, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est analysé et compris ici, comme homme de son temps, comme incarnation des luttes de son pays, comme figure de proue de l’espérance de son pays, mais aussi emblème de l’élite émergente du sous-continent africain entier. Franklin Nyamsi nous emmène patiemment à la découverte de l’homme Guillaume Soro sous plusieurs angles : celui de l’histoire ivoirienne, celui du peuple et des institutions de Côte d’Ivoire, celui de la diplomatie parlementaire, mais aussi et surtout, celui de la vision politique qu’il trace à pas acharnés et lucides depuis son entrée dans l’action citoyenne dans les années 90. De la lutte menée de main de maître contre la discrimination ivoiritaire à l’engagement pour le pardon et la réconciliation des Ivoiriens, de son rôle décisif dans l’accès des houphouétistes au pouvoir d’Etat en 2010 à sa passion de négociateur trempé dans les arcanes de la politique internationale, Guillaume Soro apparaît en définitive comme un personnage politique au leadership incontournable dans la Côte d’Ivoire contemporaine.

Auteur

Franklin Nathan Nyamsi, né en 1972 au Cameroun, est Professeur agrégé de philosophie dans l’Académie de Rouen et Docteur de l’Université Charles de Gaulle-Lille 3 en France. Il enseigne à l’Université de Rouen et à l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest, à Bamako au Mali. Spécialiste de philosophie moderne et contemporaine, ses travaux portent aussi sur les processus culturels, sociopolitiques et géopolitiques africains. Depuis 2012, il est le conseiller spécial de Guillaume Soro, Président de l’Assemblée Nationale de la République de Côte d’Ivoire. Il est auteur de nombreux essais politiques, philosophiques et d’œuvres littéraires.

Discipline : essai

Parution : 31-01-2018

Auteur : Franklin Nyamsi

ISBN: 978-2-312-05749-1

Format : 150x230 mm

Nombre de pages : 438

Série / Collection : Les Editions du Net, Saint-Ouen, France

L'Ouvrage sera bientôt disponible dans toutes les librairies en Côte d'Ivoire, dans les principales capitales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique francophone.

