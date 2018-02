Cameroun - Bernard Beyokol: " La Culture, la SantÃ© et l'Education doivent Ãªtre les 3 cÃ´tÃ©s de la pyramide Nitoukou" :: CAMEROON

Cameroun - Bernard Beyokol: " La Culture, la Santé et l'Education doivent être les 3 côtés de la pyramide Nitoukou" :: CAMEROON La ville de Nitoukou, dans la région du Centre du Cameroun, s´est déjà parée de ses plus beaux atours pour la cérémonie de lancement de la feuille de route sur son développement, prévue le samedi 3 Février 2018 à 10 heures, à la Place des Fêtes de NITOUKOU; une initiative de l´Association de Développement de l'Arrondissement de NITOUKOU, ADENI, dont son président, Bernard Beyokol donne ici les grandes lignes.

Pourquoi une cérémonie de lancement d´une feuille de route le 03 février prochain à Nitoukou et sous quel signe la placez-vous ?

L’ADENI (Association de Développement de l'Arrondissement de NITOUKOU) est une Association apolitique et à but non lucratif qui a pour objectif le développement économique, social et culturel de toutes les communautés villageoises de l'Arrondissement de NITOUKOU.

L'ADENI s'est fixé 03 objectifs majeurs:

a) La mobilisation de toutes les ressources humaines des villages relevant du ressort de l'Arrondissement de NITOUKOU.

b) La réalisation des projets communautaires, notamment dans les domaines de Santé et Education, Voies de Communication, Protection de l'Environnement, Agriculture et Elevage, Artisanat, Valorisation de Patrimoine Culturel BANEN et au-delà).

c)Suivi dans la mesure du possible, des projets en cours ou en voie de réalisation dans l'Arrondissement.

Compte tenu du fait que le monde par la magie de la Technologie, est devenu un petit village planétaire, l'ADENI s'appuie sur les ressortissants de l'Arrondissement et aussi sur tous les Citoyens du Monde qui partagent la vision de l’ADENI.

La feuille de Route est la fin d'un processus qui commence par la VISION, ensuite la STRATEGIE pour atteindre cette Vision et enfin le PLAN D'ACTIONS qu'on appelle communément la Feuille de Route qui n'est en fait que la déclinaison de l'implémentation de la VISION dans le temps et l'Espace.

Les Ressortissants de notre arrondissement ayant constaté que NITOUKOU était un ensemble de petits hameaux dans des végétations luxuriantes, des paysages vallonnés , fleuris et arrosés avec des terrains fertiles encore à l'état nature et dans une situation de jardin d'EDEN, ont alors décidé que NITOUKOU devra être dans un demi-siècle, l'un des meilleurs endroits au monde sur tous les plans. Voilà la VISION.

La Stratégie pour y arriver va alors consister à mobiliser tous les éparpillés à travers la planète, surtout les jeunes à s'enraciner dans la culture de leur terroir (maitrise de la langue, des contes, des mets traditionnels, de l'artisanat, des danses, des traditions, en ayant une solide éducation, une santé de fer, une ouverture au monde et une exploitation judicieuse du terroir. Compte tenu de la dispersion des ressortissants à travers le monde, utiliser judicieusement la magie du Numérique et venir fréquemment au village pour préserver l'héritage laissé par les parents en y ajoutant du sien à chaque déplacement.

La feuille de Route qui sera présentée le 3 Février n'est que la continuité du processus dont la Vision est la Base.

Sénèque disait: " Il n y a pas de vents favorables pour celui qui ne sait là ou il veut aller". Plus près de nous, un proverbe Baoulé dit :"Si tu ne sais pas ou tu veux aller, tu as de fortes chances d'arriver là ou tu ne souhaitais pas aller".

Qu´est ce qui explique votre choix sur la culture, l´éducation et la santé?

J'ai déjà répondu tout à l'heure. La base d'un Homme, c'est son Identité, ses Racines. Voyez comment nos frères milliardaires Noirs Américains mobilisent toutes leurs énergies pour retrouver leurs origines. Nous, nous faisons tout pour oublier les nôtres. Avant la Culture, il y a la Santé. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'éduquez pas un enfant, vous lui aurez amputé une partie de lui. En fait, la pyramide qui dure est celle qui est assise sur un bon triangle de préférence équilatéral. La Culture, la Santé et l'Education doivent être les 3 cotés de la Pyramide NITOUKOU

S´agissant du don d´ordinateurs, comment la maintenance va -t-elle être assurée?

La maintenance est capitale car il ne sert rien de doter des Jeunes d'un outil qui ne pourra plus être utilisé au bout d'un an. L'ADENI par lui-même et par ses bienfaiteurs a prévu la résolution de 3 problèmes qui sont les financements de la Maintenance, de l'Amortissement des Equipements et enfin de l’obsolescence des équipements.

Ce projet participe-t-il de la protection de l´environnement?

Nous les Vieux, comme disait mon père, nous avons déjà fait traverser vers l'autre côté de la rive tous nos effets et il ne reste que la pipe qui d'ailleurs se cassera bientôt et nous serons morts. Nous avons donc le devoir d'accompagner nos Jeunes vers l'Ecologie comme nous l'avons dit ci-haut. Tous les projets développés par les Jeunes et avec les Jeunes répondront aux normes. L'avantage de NITOUKOU est que beaucoup de choses ne sont pas encore faites et le seront dans le respect de l’environnement.

Pérenniser la culture banen fait partie de vos actions. Votre association ADENI a élaboré un vaste programme à ce sujet. Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes?

Notre souhait est que la Culture de notre Terroir nous survive[(Langue Banen, Mets traditionnels, les Contes, les Danses(Engand, Engol, Bikousse, Bwang, Embay, Bonok, Binguengueng,Ohim,Essay) l’Artisanat(Nattes, Poterie, Paniers, Confection des Meubles), les Différents Rites(Dot, Mariage, Nehas, la consommation des produits des premières récoltes comme les ignames, les veillées, l’enterrement, le 5ème jour, le 20ème jour, la circoncision, le Némo, le veuvage, ..), la cueillette du vin en bas et en haut, le travail en groupe(Youme), l’obtention de l’huile de palme en utilisant le cerceau et le pressoir en pierre, la consultation de la tarentule appelée ENGAMB, les sports traditionnels, la Notabilité chez les BANEN ou règle des 3M ( MOUKOUK pour les Chefs de Famille, MOUTENG pour les Sages et MOUNEN ), ..etc.]

Pour pérenniser notre Culture, nous lancerons le jour de la remise des ordinateurs et des médicaments une vaste opération qui va durer au moins un an à 18 mois, opération consistant à créer un Site dans le NET et à le faire vivre éternellement. Ce site va renfermer toutes les articulations énoncées ci-dessus. Nous devrons travailler de façon professionnelle en mode Projet.

Avec des caméras Multimédia, nous allons enregistrer en BANEN avec son et images, toutes les composantes de notre Culture. Une traduction en 4 versions sera faite pour nous ouvrir au monde et permettre l’accès facile à nos enfants et à toute personne qui s’intéresse à notre culture. Les versions seront l’Anglais, le Français, le Chinois et l’Espagnol. Une tenue appropriée permettra de donner une visibilité à toutes ces opérations.

Un accent particulier sera mis sur la LANGUE BANEN pour que notre langue nous survive et soit aussi apprise par les Futures Générations du Cameroun et du monde.

La version de base de ce didacticiel multimédia pourrait s’appeler le BANEN DE BASE EN 100 Heures. Nos enfants et petits enfants ainsi que tout citoyen du monde s’y intéressant, pourront apprendre le BANEN en se connectant sur le NET partout ou ils seront dans le monde. Ils utiliseront les Nouvelles Technologies pour se libérer du temps et de l’espace.

Souvenons nous que nos parents qui voulaient apprendre le français ont fait l’école sous l’arbre avec l’obligation d’avoir un espace, une heure fixée à l’avance et un Enseignant. Les Générations futures dans ce nouveau village planétaire et numérisé qu’est le monde, n’auront plus cette contrainte Elles seront maitresses de leur programme car devenues affranchies des contraintes temporelles et spatiales.

Parlez-nous de votre association: sa date de création, les actions menées jusqu´ici.

L'ADENI a été créé il y a près de 20 ans. Notre terroir était composé de hameaux. La première préoccupation était de pousser chacun de nous à aller construire au village.

Il avait fallu se battre pour que les villages aient des Routes, de l'Eau, l'Electricité, quelques dispensaires, une Unité Administrative, d'abord un district et ensuite un Arrondissement. Ensuite obtenir des Lycées et construire les premiers bâtiments, offrir les premiers équipements informatiques. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout cela était fait avec le support de nos frères des autres unités administratives, car il existe une formidable solidarité entre d'une part, les BANEN du NKAM et ceux du MBAM et INOUBOU et d'autre part, entre tous les Ressortissants du MBAM et INOUBOU et ceux du MBAM et KIM.

Nous devons nous assurer que nos enfants et générations futures s'enracinent dans la culture et le développement harmonieux de nos terroirs. Si les Jeunes abandonnent nos villages, tous nos investissements se retrouveront dans la broussaille. Nous allons suivre le sort qui arriva dans ce territoire pas très loin de nous, où les anciens avaient construit des superbes maisons.

Un jour, un chasseur découvrit une belle tombe dans la broussaille. il était étonné de constater que ce riche monsieur avait été bien enterré en son temps et abandonné par les générations futures. Il décida de mettre une belle pancarte devant cette tombe et écrivit ceci:

"Ci git un Individu sans vision, qui vécut et mourût idiot,

Monsieur l'Idiot, Que ton âme repose en paix dans ton Idiotie Profonde"

Quelle est place de la diaspora banen dans le plan d´action de votre association?

Beaucoup de BANEN de la Diaspora participent aux actions de l'ADENI. Pour cette opération par exemple, en plus des contributions personnelles, une Association des BANEN de la diaspora de France a envoyé au bénéfice des formations sanitaires de NITOUKOU des lits médicalisés qui seront livrés au mois ce mois de Février.

A titre d'exemple, nous avons reçu des contributions en provenance des USA, du Canada, d'Allemagne, de France, de Côte d'Ivoire, du Nigéria.

L'outil Informatique est un formidable outil. Je vais juste insister sur 2 points:/Sécurité Logique : Il faut faire attention à ce qu'on écrit car, on peut se retrouver complètement nu et même dépouillé de ses travaux. S'assurer que n'ont accès à votre travail, que ceux qui sont choisis et autorisés par vous. Faire attention à ce que vous communiquez dans le NET.

2/Sécurité physique : Effectuer toujours des sauvegardes de vos travaux sur un support qui n'est pas dans le même bâtiment où vous êtes. Pour ce qui est important pour vous, le sauvegarder dans une autre ville.

Merci.