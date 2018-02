Miss Cameroun - Me Georges Essimi : “Il n y a pas eu d’égalité entre les candidates” :: CAMEROON Le conseil de Caroline Biloa Kounou, la plaignante contre le comité d’organisation Miss Cameroun (Comica) parle de l’action en annulation de la couronne de l’actuelle miss.

Que retenir de cette audience de ce 30 janvier 2018 au tribunal de première instance ?

La décision de renvoi du président qui m’autorise à produire les pièces pour la prochaine audience tranche le débat. Cela veut dire que c’est de mon côté qu’il y a le droit. Lorsque les pièces ont une nature particulière, il peut être demandé à la juridiction de dire suivant quelle modalité pratique de façon efficace pour la justice on peut produire ces pièces. Ce n’est pas habituelle ces pièces, qu’on apporte des bandes vidéos dans un procès. Déjà comment se conserveront elles, de quelles manières seront-elles exploiter.

Est-ce que chaque parti va le regarder de son côté, où elles seront visionnées contradictoirement. Donc, c’est la nature particulière de ces pièces qui a fait qu’on ne pouvait pas les produire en même temps que les pièces papiers. Il y a eu un débat à ce sujet et la décision du président a été de renvoyer l’audience au 1er février prochain est intervenue.

Que verra-t-on sur ces vidéos que vous comptez produire comme preuve?

Vous verrez que l’on a appelé le No 20, et que ce numéro n’a pas été amené sur le podium, qu’aucune lauréate n’est venue d’elle-même sur le podium ; elles ont été conduites par les mannequins ; qu’alors que le numéro 19 ne devait pas participer au top 12, elle a été amené sur le podium et qu’elle a pris la parole et s’est exprimée. Le même soir, ma cliente a posté sur sa page Facebook ce qui s’est passé en disant qu’elle a été bloquée dans les vestiaires. Pour avoir côtoyé ce milieu, il faut savoir que lorsque la sécurité présidentielle est à un endroit, on ne passe pas d’une pièce à une autre sans barrière.

les hôtesses ne peuvent pas partir des coulisses et arriver d’elles même sur le podium car, toutes les portes entre les vestiaires et les podiums sont gardées par la sécurité présidentielle. C’est pour cela que ce sont les membres du Comica qui amènent les miss sur le plateau. Car, il y a des barrières et ces membres du Comica sont présentés aux agents de sécurité postés à toutes portes qui séparent les vestiaires du podium. C’est pour cela que même si ma cliente avait voulu venir, elle n’aurait pas pu venir seule, elle ne pouvait que venir avec les membres du Comica.

Quelle est la conséquence de cet acte ?

Le fait qu’on ne soit pas venu la chercher est une faute, c’est une tricherie. Ainsi, il y a une faute qui a été commise à l’endroit de ma cliente. Et le Comica ne peut pas se dégager de cette responsabilité. C’est une responsabilité évidente de l’organisation de n’avoir pas amené sur le podium, toutes celles qui devaient participer à cette étape... Cela veut dire que ma cliente n’a pas eu une note à l’oral. Pourquoi donc continuer le concours alors qu’il y a eu une candidate qui n’a pas été noté. C’est pour tout cela que nous demandons l’annulation du scrutin parce qu’il n’y a pas eu égalité entre les candidats.

Pourquoi la réaction de votre cliente a-t-elle été aussi tardive ?

Le même soir, ma cliente a posté sur Facebook pour expliquer ce qui s’était passé, le lendemain, le père de ma cliente a parlé avec Mme Amougou. Les listings téléphoniques existent. Le deuxième jour ouvrable, le mardi, j’ai saisi une sommation de réparer. Mais, il ne faut pas non plus qu’on inverse les charges des responsabilités. Quel est le rôle de l’huissier ? Il est de son devoir de s’assurer que tout est réguler. Et que toutes celles qu’on a appelées sur le podium soient effectivement là. Et lorsqu’il y a quelque chose qui ne va pas, la responsabilité doit être attribuée à quelqu’un d’autres, où est donc la part de responsabilité de l’huissier qui devait s’assurer. Même si ma cliente dormait, on devait aller la réveiller pour l’amener car, c’était son droit d’être sur le podium.