CAMEROUN :: Bertoua : Cambriolage dans une paroisse catholique :: CAMEROON

Bertoua : Cambriolage dans une paroisse catholique. Selon le vicaire de St Laurent de Tigaza, des malfrats ont enfoncé les portes de la sacristie et emporté des objets sacrés et le matériel de sonorisation.

Dimanche 28 janvier. La messe en langue locale de 7h, celle de 9h en français, tout comme la célébration eucharistique de 18h à la paroisse St Laurent de Tigaza à Bertoua, chef-lieu de la région de l’Est, se sont déroulées sans sonorisation. En effet, cette paroisse de l’Eglise catholique romaine de l’archidiocèse de Bertoua est victime des actes d’une bande criminelle non encore identifiée.

Selon le récit de Jacques Cyril Tsoungui, vicaire de cette paroisse, ces hors-la-loi ont «enfoncé les portes de la sacristie mercredi 24 janvier dernier, avec un matériel assez précis, à savoir des marteaux et des arrache-clous et ont emporté le matériel de sonorisation évalué à plus de 2.000.000 Fcfa et l’ostensoir pour l’exposition du saint sacrement fabriqué en or massif et qui coûte environ 1.000.000 Fcfa».

En plus de ce matériel, précise le vicaire, beaucoup d’autres pertes non encore identifiées ont été enregistrées. D’après l’homme de Dieu rencontré dimanche dernier, la découverte a été faite par la sacristine de la paroisse, la nommée Chantale. La journée du 24 février avait pourtant bien commencé. « Après la messe du matin, la chapelle a été fermée et les activités se déroulaient normalement. Je devais assister à la réunion de tous les prêtres à la paroisse d’Enia [un quartier situé à une dizaine de kilomètres de Tigaza à la sortie Est de la ville, ndlr], mais je devais également exposer le saint sacrement à 16h avant de partir.

C’est ainsi que la sacristine est partie constater la scène», raconte le vicaire. Pour le moment, une plainte a été déposée au Groupement mobile d’intervention (Gmi) de Bertoua. Par ailleurs, dans une sorte de mise en garde à l’endroit de ces malfaiteurs dans un document initié par certains laïcs de ladite paroisse, il est précisé que «Dieu donne la force aux prêtres de faire ce que vous n’avez jamais vu. Ce coup de vol était grave, puisque le seul sacrement d’adoration a disparu. Cette erreur est une fatalité. Si les objets sacrés ne reviennent pas, vos enfants seront des lépreux».