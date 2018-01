INDE :: Un homme aspirÃ© et tuÃ© par une machine IRM dans un hÃ´pital :: INDIA

INDE :: Un homme aspiré et tué par une machine IRM dans un hôpital :: INDIA Un homme de 32 ans est mort après avoir été aspiré dans une machine IRM alors qu'il rendait visite à un membre de sa famille dans un hôpital de Mumbai, a annoncé le 29 janvier la police indienne.

D'après le communiqué de la police, le patient, du nom de Rajesh Maru, a été littéralement aspiré vers la machine par sa force magnétique après être entré dans la pièce avec une bouteille d'oxygène. « Nous avons arrêté un médecin et un autre membre du personnel subalterne en vertu de l'article 304 du code pénal indien pour homicide par négligence », a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de Bombay, Deepak Deoraj.

L'incident s'est produit le 26 janvier soir à l'hôpital Nair de la capitale financière indienne. La police a précisé que les rapports préliminaires laissent entendre que l'homme a apparemment été tué par inhalation de l'oxygène liquide qui a fui de la bouteille, qui aurait été endommagée après avoir heurté la machine. Ramesh Bharmal, le doyen de l'hôpital, a dit à l'AFP qu'une enquête avait été lancée pour déterminer la cause exacte du décès, ajoutant que des images de vidéosurveillance de l'incident avaient été remises à la police.

De son côté, l'oncle de la victime a dit que la victime avait été invitée à porter la bouteille par un membre du personnel de l'hôpital qui lui avait assuré que la machine était éteinte. « Le garçon de salle qui était censé empêcher de tels incidents a dit aux membres de ma famille d'entrer quand la machine était allumée. Nous sommes choqués et dévastés », a confié Jitendra Maru à l'AFP. Le gouvernement de l'État du Maharashtra, dont Mumbai est la capitale, a annoncé une indemnisation de 500 000 Roupies (7 870 Dollars) pour la famille de la victime.

Dans la procédure d'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, les machines utilisent un puissant champ magnétique pour produire des images des organes du corps. Les objets métalliques sont attirés vers elle et ne doivent sous aucun prétexte amenés dans la pièce.

En 2014 déjà, deux travailleurs hospitaliers avaient été blessés après s'être retrouvés coincés entre une machine IRM et un réservoir d'oxygène métallique pendant quatre heures dans un hôpital de New Delhi. Et en 2001, un garçon de six ans qui passait une IRM à New York avait été tué après qu'une bonbonne d'oxygène en métal ait été attirée vers la machine et lui ait écrasé le crâne.