CAMEROUN :: RAMASSAGE DES ORDURES : Hysacam met la pression sur lâ€™Etat :: CAMEROON

CAMEROUN :: RAMASSAGE DES ORDURES : Hysacam met la pression sur l’Etat :: CAMEROON L’entreprise en charge d’assurer la propreté dans nos villes appelle l’Etat à s’acquitter de sa dette afin d’assurer un service sans perturbation.

Après avoir reçu une partie de ses créances débloquées en décembre dernier par l’Etat, la société d’Hygiène et de salubrité du Cameroun, Hysacam réclame encore l’épuration totale de son ardoise qui était de 14 milliards Fcfa. Soit 46% de son chiffre d’affaire, fait-on savoir. Elle a reçu 6 milliards Fcfa le 22 décembre dernier. Cette bouffée d’oxygène a ainsi permis à l’entreprise en charge d’assurer la propreté dans nos villes de désintéresser ses fournisseurs, notamment les fournisseurs de carburants, de réviser sa flotte et d’acquérir un important stock de pièces détachées qui étaient en souffrance au port de Douala apprendon.

Mais surtout de remobiliser le personnel qui a retrouvé de l’entrain. Dans la métropole économique par exemple, les montagnes d’immondices ont quelque peu diminué, si non disparu dans certains carrefours de la ville. Le balayage et la collecte des ordures sont redevenus réguliers. Le ministre de l’Habitat et du développement urbain, Jean Claude Mbwentchou a pu vérifier cette reprise des activités lors de sa visite de travail de quarante huit heures effectuée à Douala les 25 et 26 janvier dernier pour s’enquérir de l’usage qui a été fait de la somme débloquée.

Mais cette reprise des activités pourrait être à nouveau interrompue si le reste de la dette ne suit pas, prévient Michel Ngapanoun, président directeur général d’Hysacam. Lequel n’est pas passé par quatre chemins pour inviter l’Etat à s’acquitter de sa dette afin que les perturbations qui ont transformé nos métropoles en immenses poubelles ne soient plus enregistrées. « En décembre, nous avons reçu 6 milliards. Le ministre est venu voir si nous fait bon usage de ces 6 milliards. Effectivement nous avons fait bon usage de cet argent. Mais il faut continuer à payer. Si non les activités pourraient à nouveau être perturbées », prévient-il.

« Si sur 14 milliards, vous donnez 6 milliards, cela ne représente même pas la moitié, donc il faut continuer à payer», insiste-t-il. Outre le non-payement de la dette, les malheurs d’Hysacam proviennent également de sa décharge située au quartier Pk 10. Provisoirement ouverte en 2003 pour une durée de quatre ans, «ce site est aujourd’hui saturé. C’est d’ailleurs la cause de beaucoup de problèmes que nous avons sur notre matériel roulant. Près de 5 millions de déchets ont déjà été enfouis et traités dans ce site», explique Pierre Ymalé, délégué régional d’Hysacam. En saison pluvieuse, le site est impraticable à cause de la dégradation des voies d’accès. Un autre site qui attend toujours d’être viabilisé a déjà été trouvé.

Situé à Ngombé dans l’arrondissement de Douala V, il est d’une superficie de 70 hectares. Il accueillera tous les déchets de la ville. La question demeure de savoir si l’Etat du Cameroun, si pingre pour les autres se résoudra à payer cette dette dans les délais raisonnables.