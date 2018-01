CAMEROUN :: Camair-Co se dÃ©ploie en Afrique de lâ€™Ouest :: CAMEROON

CAMEROUN :: Camair-Co se déploie en Afrique de l’Ouest :: CAMEROON L’Educ-tour Abidjan – Dakar 2018 démarre ce mercredi 31 janvier avec cinq agences de voyages retenues par marché dans les villes de Douala, Yaoundé, Libreville et Abidjan.

Camair-Co, la compagnie aérienne nationale camerounaise, veut voler plus haut, plus vite et plus loin…L’étoile du Cameroun se déploie à nouveau en Afrique de l’Ouest. Après la reprise du trafic entre le Cameroun et le Sénégal avec un vol inaugural sur Dakar comme clou, récemment, la compagnie nationale aérienne revient sur la scène de l’actualité avec Educ-Tour Abidjan – Dakar 2018. Il s’agit d’un voyage ou de circuits de promotion et d’informations réalisé par les compagnies aériennes, proposé gratuitement aux agences de voyages et autres tour-opérateurs.

Le but de la manoeuvre étant de leur permettre de tester des formules de voyages qu’ils vont proposer par la suite aux clients. L’opération de visibilité et de promotion de nouvelles destinations baptisée Educ-Tour Abidjan- Dakar intègre cinq agence de voyages retenues par marché dans les villes de Douala, Yaoundé, Libreville et Abidjan. Selon le DG de Camair-Co, Ernest Dikoum, le choix de l’employé au sein des agences de voyages est fonction de sa capacité à «proposer Camair-Co comme premier choix dans l’acte d’achat du client et du chiffre d’affaires généré par ces agences en faveur de la Camair-Co».

Sur le choix d’Abidjan, le Dg de la Camair-Co explique que la ville économique ivoirienne est «l’un des pôles du tourisme d’affaires sur le continent avec l’installation de grandes chaînes hôtelières». Toutes choses qui font partie intégrante de la stratégie de la compagnie nationale, déterminée à se déployer dans l’optique de couvrir de nouvelles destinations et de relancer l’entreprise plombée par une ardoise de dette assez importante. «Nous agissons sur deux segments : la promotion intérieure et la promotion extérieure. D’où l’organisation des voyages en fonction des cibles déterminées» déclare le top manager de Camair-Co.

L’Educ-tour Abidjan – Dakar 2018 démarre ce jour par un vol de Douala à destination de l’aéroport Houphouet Boigny. A partir du 2 février 2018, Dakar va accueillir des hôtes de Camair-Co qui vont visiter l’île de Gorée le 3 février avant de lever l’ancre le 5 février pour le retour à Douala. Puis suivra le 6 février 2018, le départ des plénipotentiaires gabonais, qui vont décoller de la capitale économique camerounaise abord du vol Camair-Co QC 302 à destination de Libreville…pour mettre ainsi, un terme à cette opération de charme…