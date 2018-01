CAMEROUN :: Un incendie ravage trois maisons Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Un incendie ravage trois maisons à Yaoundé :: CAMEROON L’incident a eu lieu hier mercredi au quartier Acacias, suite à un feu allumé dans une chambre à coucher par un enfant.

Le visage partiellement consumé par les flammes, monsieur Nkoa remercie le seigneur qu'aucune perte en vie humaine n’ai été enregistrée dans le grave incendie qui vient de ravager son appartement et deux autres, ce mercredi au camp Sic Acacias. « Les flammes ont commencé vers 14h. Je suis revenu de voyage ce matin, et je me suis assoupi au salon. Mes deux garçons jouaient dans leur Chambre, l’ainé a 6 ans. L’un d’eux a allumé une buchette d’allumette et l’a laissé tomber sur le matelas. Quand le feu a commencé à prendre, les enfants sont sortis de leur chambre et ont refermé la porte sans me signaler.

C’est dans le sommeil que j’ai humé l’odeur du brulé, et quand je me suis réveillé en sursaut, je me suis rendu compte que ça venait de la chambre des enfants. J’ai accouru pour voir ce qui se passe et dès que j’ai ouvert la porte, j’ai été envahi par les flammes. J’ai juste eu le temps de récupérer mon portable pour appeler les sapeurs-pompiers. J’ai tout perdu dans cet incendie, Dieu merci mes enfants et moi sommes sortis saufs », raconte monsieur Nkoa, occupant de l’appartement J 43 qui a été complètement ravagé par l’incendie.

Les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux, ont maitrisé les flammes pour qu'elles ne se propagent pas au-delà des appartements J 42 et 44 qui commençaient eux aussi à être ravagés. C’est donc un mercredi noir que viennent de vivre les occupants de ces trois appartements. Le bilan du sinistre fait état de plusieurs dégâts matériels.