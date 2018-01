Appel Ã  textes contre les massacres dans les rÃ©gions anglophones du Cameroun :: CAMEROON

Appel à textes contre les massacres dans les régions anglophones du Cameroun :: CAMEROON Depuis le début de cette année, nous assistons à une escalade de la violence dans les régions anglophones du Cameroun. Le 17 janvier, nous avons été frappés par les atrocités de l’armée camerounaise au village Kwa Kwa dans le Sud-Ouest du pays : des maisons incendiées, des hommes et des femmes brûlés vifs. Nous sommes pareillement inquiets du nombre sans cesse croissant des réfugiés camerounais au Nigéria, du fait de cette crise.

Les revendications sociales et professionnelles commencées en 2016 se sont peu à peu transformées en une guerre dans laquelle les populations sont les premières victimes.

Que pouvons-nous faire pour que cette tragédie ne se poursuive plus ? Manifester notre soutien aux populations des régions anglophones ? Sensibiliser les opinions nationale et internationale sur ce qui se passe dans ces régions ? Émettre des idées pouvant aider à la résolution de la crise ?

Ceci est un appel à l’écrivain•e. L’écrivain•e de la renaissance, celle, celui qui en appelle au changement. Nous avons l'expérience de l'écriture tragique : déportation, travaux forcés, occupation, dictature, guerre, exil, etc. Et nous voici au cœur d’une tragédie ! Prévenons le génocide, parlons du changement, rêvons la renaissance. Pour sûr que la mort du dernier habitant de Kumbo nous inspirera si nous laissons faire. Pour sûr que l’exil du rescapé de Kwa Kwa nous inspirera si nous gardons silence. Nous écrirons alors le roman de l'horreur et ce roman sera acclamé, primé, commenté. Ce qui ajoutera à notre talent d’écrivain sans ajouter à notre valeur d’homme ou de femme. N’est-ce pas maintenant qu'il faut prendre la parole pour empêcher l'hécatombe ? N’est-ce pas maintenant qu’il faut dire Non aux 35 ans de règne de Paul Biya, qui sème la mort et la désolation ?

Écrivain•e de la renaissance, écrivain•e du changement, nous te tendons la main pour qu'ensemble nous fassions écho à l’abomination qui se produit sous nos yeux, dans l’indifférence de la plupart.

LES CONTRIBUTIONS

Elles doivent porter sur la situation des populations des régions anglophones du Cameroun qui actuellement souffrent de la férocité du régime de Paul Biya.

Elles doivent être écrites en français ou en anglais (prose, poème, récit, etc.) sur 5 pages (environ 10 000 signes) et être envoyées à manuscrit@tehameditions.com avant le 31 mars prochain.

Celles qui seront retenues paraîtront dans un ouvrage collectif pendant le deuxième trimestre 2018.

L’OUVRAGE COLLECTIF

NDOMO NDOMO, Contre les massacres dans les régions anglophones du Cameroun

Il sera publié par les éditions Teham dont le comité de lecture se chargera d’apprécier et de sélectionner les textes en adéquation avec la thématique.

Il sera le support pour la sensibilisation de l’opinion publique sur le drame que vivent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest camerounais.

Cet appel est fait à l’initiative de Teham Éditions

Avec la participation de :

Joseph Fumtim, écrivain et éditeur, Cameroun

Kouam Tawa, poète et dramaturge, Cameroun

Contact :

Teham Wakam

Email : contact@tehameditions.com

Tél. : 0033 6 67 23 68 56