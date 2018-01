Cameroun,Crise anglophone: La Position du CL2P :: CAMEROON Les faucons du régime dictatorial de Yaoundé qui ont orchestré la stratégie du pourrissement de la crise anglophone touchent peut-être enfin à leur but: faire des populations et des leaders de la société civile anglophone -jusqu’ici séquestrés sans motif valable dans des cellules souterraines à Yaoundé – des terroristes ou des complices de terroristes.

Messieurs les sécurocrates du régime Biya, vous avez appelé et rêvé des terroristes anglophones de vos vœux, ils sont bien là désormais!

Et le Cameroun, qu’est-ce qu’il y gagnera? On peut craindre que dans cet affrontement asymétrique qui s’engage entre deux extrêmes, notre pays s’achemine inéluctablement vers un autre front d’instabilité (un de plus et peut-être un de trop) qui pourrait le mener à cette partition que nous redoutions, et que nous refusons.

C’est précisément parce que nous refusons la partition du Cameroun que nous condamnons toutes les formes de terrorismes – terrorisme d’État sur les populations civiles anglophones comme celui des mouvements sécessionnistes sur les édifices publics – et en appelons encore au dialogue national ouvert, franc et direct, au besoin sous une médiation internationale.

Les détenus de la société civile, Tous des prisonniers d’opinion

Bien que nous déplorions et condamnions fermement les meurtres des forces de sécurité camerounaises, puis continuons inlassablement à appeler au règlement pacifique de la crise anglophone dans le cadre d’un dialogue national inclusif, nous réaffirmons que Tous les membres de la société civile anglophone interpellés puis séquestrés sont des prisonniers d’opinion.

En effet conformément aux critères objectifs édictés par notre organisation, tous les membres et leaders de la société civile anglophone interpellés puis séquestrés dans les geôles de la république du Cameroun – à la suite de la rupture unilatérale par le gouvernement du processus de dialogue – sont des prisonniers d’opinion.

Voici la liste actualisée des détenus anglophones incarcérés à la prison centrale de kodengui à Yaoundé – Membres du Parlement Anglophone – après la libération vendredi 01 septembre 2017 de 55 autres, puis la dernière vague d’arrestations arbitraires consécutives à la révolte pacifique du 01 octobre 2017 (Source: Patrice Nganang)

1. Mancho Bibixy Che

2. Penn Terrence Khan

2. Conrad Tsi

4. Ngalim Felix Safeh

5. Aselacha Martin

6. Tamngwa Malvin

7. Yah Emile Agwe

8. Kingah Valentine

9. Aaah Dzenyagha Thomas

10. Esono Wakemba

11. Elobwede Van Kingsly

12. Bezeng Marvin

13. Nyuforam Eugene

14. Anyangawei Nelly

15. Bayong Eugene

16. Tayo Livite

17. Njinou Titus

18. Numfor Godloze

19. Wirba Bruno

20. Ngwa Kingsley

21. Fonyu Terence

22. Ngwa Joseph N.

23. Ade Kenneth

24. Fabian Vishigwo

25. Ayuk Ottu C.

26. Awanatowo Zack

27. Lopte Jacob

28. Fung Calemba

29. Atanga Durand

30. George N. Tang

31. Tangem Thomas

32. Bossi Vincent

33. Ngwa Louis

34. Fun Luther

35. Martha Fomuyong (female)

36. Germaine Dzenjo (female)

37. Esua Norbert

38. Kwalar Marvin

39. Musa Benjamin

40. Fongod Richard

41. Any Divine

42. Sunday Justus

43. Dobgima Frederick

44. Aaah Rostand

45. Nchotu Stephen

46. Taminang Ephraim

47. Atoh Benjamon

48. Kama Jude

49. Soh Raoul

50. Zemo Collins

51. Yarayem Paul

52. Nsoh Binda

53. Ambe Ivo

54. Akongwi Charles

55. Ngwa Peter

56. Nah George

57. Peter Sullivan

58. Tse Bruno

60. Ngu Gabriel

61. Mofor Ngwa

62. Aaah Godlove

63. Wemjeh Jude

64. Kwateh Edmond

65. Tita Georges

66. Ndifor Richard

67. Dzekashu Protus

68. Bangu Collins

69. Tension Leonard

70. Kahn Marcel

71. Boma Anthony

72. Fun Leslie

73. Tse Clarence

74. Akuma Desmond

75. Owen Smith

76. Cyril Berinyuy

77. Lendzemol Platini

78. Soh Gabriel

79. Tse Noel

80. Kingsley Lekumzy

81. Nfam Ivo

82. Bah Paulinus

83. Yuka Edward

84. Tsimungu Emmanuel

85. Eric Yufenyuy

86. Akembom Divide

87. Vintar Bertrand

88. Windzerem Clifford

89. Tikum Moses

90. Jonson Babila

91. Tanye Eric

92. Zobou Jean Claude

93. Mbah Stephen

94. Ernest Lontum

95. Fon Evaristus

96. Ndamen Julius

97. Ndeucha Jean Flobbe

98. Kpuyuf Etienne

99. Babila Vena

100. Nji Victor Tembe

101. Bang Ramsey Jafara

102. Tabju Noel Bobga

103. Fomusoh Ivo Feh

Principal prison

1. Acha Constantine Atolambai2. Myalum Gangti Gilbert3. Nyonbella Bakery Feh4. Atanga Celestine Ngu5. Fr. Andrew Ambeazieh Ofembe6. Nche Benjamin Amuabo7. Mbuh Rene Nsuh8. Such Funwie Paul Vincent9. Tabe Edward Fomdoh10. Fomuki Fabian Fomusuro11. Kisob Bertin12. Asah Patrick Ndangoh13. Divine Yuyuh Dzekem14. Tanwum Kechawa Sylva15. Ndasi Alfred Ngyah16. Dr. Eric Mom Take17. Che Chi Joseph18. Afuh Nivelle Nfoh19. Azah Levis Gob

Tous sont membres du Parlement Anglophone de Kondengui, à Yaoundé

Nous nous insurgerons toujours contre les relaxes sélectives et continuerons d’exiger la libération inconditionnelle de tous les activistes anglophones séquestrés dans les geôles de la dictature de Yaoundé – dont le leader de « Coffin Révolution » MANCHO BIBIXY – à la suite du vaste mouvement de désobéissance civile observé dans les deux régions anglophones du Cameroun depuis le 11 octobre 2016.