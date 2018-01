Cameroun,Point de vue: De la toxicomanie politique :: CAMEROON Le pic fiévreux inhérent au monde politique camerounais en année électorale est en cours de manifestation. Dans son sillage, il entraine avec lui le déchainement tous azimuts de l’exacerbation des tendances politiciennes les plus viles venant des différentes parties prenantes à cette gigantesque farandole.

Cette tendance s’illustre par la prolifération d’hommes d’Etat factices relevant du toc politique et aboutit à une sorte de toxicomanie politique ambiante fondée toute entière sur le faux-semblant. Sous l’influence de cette toxicomanie politique à laquelle sont systématiquement soumis les acteurs politiques, au point d’en avoir développé une addiction dangereuse, se donneront à voir un certain nombre d’habitudes spécifiques à la saison électorale.

Désormais épargnée de recourir à la surenchère, l’opposition camerounaise, via ses figures sérieuses, pourra se contenter d’amorcer l’égrenage des manquements du régime présidant gouvernant actuel, et y confronter, souhaitons-le, des programmes alternatifs plus ou moins pertinents les uns les autres.

