CAMEROUN :: Transport urbain : YaoundÃ© a mal aux embouteillages :: CAMEROON

CAMEROUN :: Transport urbain : Yaoundé a mal aux embouteillages :: CAMEROON Suite aux nombreux embouteillages enregistrés dans la cité capitale, des mesures viennent d’être prises pour élaborer une mobilité urbaine .

Yaoundé étouffe dans ses différentes rues. Les multiples bouchons observés dans la ville à des heures dites de pointe, sont devenus un véritable goulot d’étranglement pour les populations. Au niveau de l’axe relient le collège la retraite à la maison de la radio, une longue file de véhicule immobilisée sur la chaussée ce jeudi 25 janvier témoigne de ce désagrément. Il est 16h, c’est l’heure de la sortie des classes. Les véhicules des parents garés sur les différents parkings attendent les élèves. Un stationnement qui rétrécit la voie de circulation, contraignant les autres automobilistes à ralentir.

Les élèves contraints à stopper un taxi, traversent la route en cohorte. Taximen et autres automobilistes, tentent tant bien que mal à se frayer un chemin dans ce capharnaüm. Ça klaxonne de toutes parts, les voix sortes pour ramener les uns et les autres à l’ordre, c’est l’heure des embouteillages. « C’est le même calvaire tous les jours. Quand c’est la sortie des classes au collège la retraite, il est difficile de circuler sur cet axe. C’est l’heure des embouteillages », indique Christelle.

Un peu plus loin au carrefour Bata, le même spectacle est observé sur l’axe reliant le quartier Omnisport. Ici, le grand nombre de clients longeant le trottoir, amène les conducteurs de taxi à se bousculer et à obstruer le passage. . «Entre 7h et 8H, il est possible que vous passiez une heure de temps immobilisée sur la chaussée du fait des embouteillages. Le matin, tout le monde sort pour vaquer à ses occupations. C’est le moment de pointe pour les taximen. S’ils ratent ce moment, il sera très difficile pour eux de couvrir la recette. Du coup, ça se bouscule sur la chaussée, les rangs ne sont plus respectés, les points de stationnement encore moins, sans oublier les feux de signalisation. Tout le monde est pressé. Le même scénario se produit en soirée entre 15h30 et 17h, quand tout le monde veut vite regagner le chez lui.

Les bouchons se créent également à ces heures parce que, les véhicules immobilisés dans les parkings à des heures creuses, gagnent la chaussée. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles on observe les embouteillages dans la ville », indique Landry, un taximan. Pour remédier à cette situation, l’Agence Française de Développement vient d’accorder à l’Etat Camerounais, un financement de 590 millions de Fcfa, pour l’élaboration d’une mobilité urbaine dans les villes de Yaoundé et Douala.

Les études en vue d’améliorer la fluidité du trafic ont été lancées le 18 janvier 2018 dernier à Yaoundé par ministre de l’habitat et du développement urbain (MINHDU). « Il s’agit, d’identifier les problèmes de mobilité urbaine et d’émettre des solutions dans le secteur. Ces problèmes regorgent aussi bien ceux des infrastructures que d’insécurité », a expliqué Jean Claude Mbwentchou, le Minhdu.