CAMEROUN :: TuÃ© par un militaire Ã  NgaoundÃ©rÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Tué par un militaire à Ngaoundéré :: CAMEROON Daniel Aba’Ngwa, 33 ans a été poignardé mortellement par un soldat de l’armée de l’air dans un snack après une dispute.

C’est après avoir reçu trois coups de poignard de la part d’un soldat de la base aérienne de Ngaoundéré que le jeune Daniel Aba’Ngwa, a rendu l’âme avant d’être transporté aux urgences de l’hôpital régional de Ngaoundéré. Une autre victime du soldat est dans un état critique. Ce blessé est interné dans les services des soins intensifs de l’hôpital régional de Ngaoundéré.

Tous deux sont les victimes d’un soldat de l’armée de l’air après une dispute survenue dans un snack de la ville. Selon les témoins de la scène, c’est aux environs de 4 h du matin le dimanche 28 janvier 2018 qu’une dispute éclate entre un militaire de l’armée de l’air et un groupe de jeunes venus célébrer le recrutement d’un des leurs dans une entreprise à Kribi, dans le Sud.

L’un des jeunes et poignardé trois fois à l’abdomen et au cou par le militaire. Un autre est poignardé au ventre par le même soldat. Qui à l’aide de son arme blanche menace les autres occupants du snack qui vont fuir. Au téléphone, il fait appel à ses camarades qui vont l’aider à s’exfiltrer du lieu du drame. Les deux victimes sont transportées d’urgence à l’hôpital régional de Ngaoundéré. Selon la personne le soignant, le second blessé est dans un état critique.

Aba’Ngwa, lui est mort après avoir perdu beaucoup de sang a appris le Jour. Joint au téléphone par le Jour, le commandant de la base aérienne s’est refusé de tout commentaire. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et la sécurité militaire. Selon les informations obtenues par Le Jour, l’auteur de ce crime est une nouvelle recrue de l’armée. Il est issu de la promotion 2017.