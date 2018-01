Ã‰TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE DAPHNÃ‰(JE SUIS CALE) SERA L'INVITE DU FESTI DIASPO CAM DE WASHINGTON DC LE SAMEDI 21 AVRIL PROCHAIN :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE DAPHNÉ(JE SUIS CALE) SERA L'INVITE DU FESTI DIASPO CAM DE WASHINGTON DC LE SAMEDI 21 AVRIL PROCHAIN :: C'est fort du succès de son tube phare "Je suis calé" que la jeune pépite de la musique Camerounaise Daphné, débarquera à Washington DC le 21 avril 2018 pour le traditionnel festival diaspora Camerounaise qui sera à sa 2ème édition. Une initiative de la Team Joel Métang et Michèle FOTSO qui a pour seul but, la promotion de la culture Africaine chez l'oncle Sam. Pour sa première édition, c'est l'artiste Lady Ponce qui ouvrait le bal avec une réelle adhésion du public, cette fois, le choix du public s'est porté vars Daphné qui ferra donc le déplacement pour apporter sa chaleur et sa fraîcheur musicale aux populations de Washington DC.

Prenez date: l'événement aura lieu le samedi 21 avril 2018 au CCC EVENTS HALL: 11331 Maryland Avenue East Beltsville, MD 20705

Info & Réservation: 240-398-9992 / 240-533-6068

Une exclusivité de Prestige club