Ã‰PIDÃ‰MIE : Menace de fiÃ¨vre hÃ©morragique au Cameroun :: CAMEROON

ÉPIDÉMIE : Menace de fièvre hémorragique au Cameroun :: CAMEROON Les précisions viennent d’être données dans un communiqué signé du ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, le 29 janvier 2018.

« TROIS DÉCÈS déjà enregistrés dans une famille par le dispositif de surveillance et de veille sanitaire de la région du Centre, entre le 08 et le 22 janvier 2018. Selon certains spécialistes de la Santé, cette fièvre se caractérise par une apparition aiguë, des éruptions cutanées et de saignements. Jusqu’ici, les symptômes laissent penser à un cas de fièvre hémorragique virale. Car le virus à l’origine de la maladie est non apparenté.», renseigne le communiqué du Minsanté.

Le ministre précise tout de même «qu’un des membres de cette famille dont la vie n’est plus menacée, bénéficie actuellement d’un excellent suivi médical. Les tests préliminaires qui ont été réalisés se sont révélés négatifs pour les virus Ebola, Marburg et Lassa. Des investigations plus approfondies sont en cours et tous les moyens sont mis en oeuvre pour trouver l’origine de cette maladie et la stopper. Au sujet de probable fièvre hémorragique virale, on en sait vraiment très peu pour le moment».

Face à cette situation, le ministre invite à la prudence. «Toute personne présentant une fièvre accompagnée d’une éruption cutanée, doit se rendre à l’hôpital. En effet, l’éruption cutanée signifie une apparition de boutons sur la peau. Elle est souvent accompagnée de démangeaisons et parfois de fièvre. De plus, elle peut entraîner ou non des saignements», conseille Mama Fouda. Pour l’heure, le personnel médical est préparé à prendre en charge d’éventuels cas.

Contrairement aux informations qui ont circulé ces derniers temps, les symptômes de cette probable fièvre hémorragique n’ont rien avoir avec la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a tué des milliers de personnes en Afrique de l’Ouest. Ebola est un virus qui provoque une hémorragie importante et une défaillance des organes, et qui peut entraîner la mort. Il se propage par le biais d'animaux ou d'insectes, nécessite un diagnostic médical et toujours des tests en laboratoire ou par imagerie.

Le virus peut être transmis à d'autres personnes au contact de fluides corporels comme le sang. Les premiers symptômes possibles sont une fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et des frissons. Par la suite, une hémorragie interne provoquant des vomissements ou une toux avec expectoration de sang peut se développer.