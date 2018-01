NIGÃ‰RIA :: ARRÃŠT SUR IMAGES :: NIGERIA

NIGÉRIA :: ARRÊT SUR IMAGES :: NIGERIA Deux chefs d'États nigérians, de surcroît généraux d'armée n'ont pas confisqué le pouvoir au Nigéria et sont allés calmement en retraite sans couler le sang du peuple . Bien plus, le général ancien chef d' État OBASANJO a demandé publiquement au Président BUHARI de ne plus être candidat à sa propre succession pour la prochaine élection. Les voici tous les trois joyeux au sommet de l' Union Africaine, offrant une merveilleuse image de la démocratie et de l'alternance.

Jamais on ne verra une telle image au Congo, RDC, Togo, Cameroun, Tchad, Guinée Équatoriale, Gabon où le modèle politique est la monarchie, la gabegie, l'oligarchie, l'inertie, la démagogie, la médiocratie, la fumisterie, la tricherie, la criminologie, la magie, la sorcellerie, la pédérastie, la pédophilie, la zoophilie. La démocratie n'est pas accessible aux républiques de zombies.