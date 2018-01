CAMEROUN :: Samuel Eto'o quitte Antalyaspor et rejoint Konyaspor :: CAMEROON Le club d'Antalyaspor s'est séparé d'un commun accord de son attaquant Samuel Eto'o, qui s'est engagé dans la foulée avec Konyaspor, une autre formation turque. C'est ce qu'ont annoncé les deux clubs mardi.

Arrivé à Antalya en 2015, le Camerounais de 36 ans a joué 77 matches et marqué 44 buts pour l'actuel 16e de la Süper Lig. Ancien joueur du FC Barcelone, Eto'o compte 119 sélections avec les 'Lions Indomptables' et a remporté trois fois la Ligue des Champions, deux avec les Catalans et une avec l'Inter.