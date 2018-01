Cameroun: Crise anglophone : Sisiku Ayuk Tabe le leader des sÃ©cessionnistes et ses lieutenants risquent gros devant la justice :: CAMEROON

Cameroun: Crise anglophone : Sisiku Ayuk Tabe le leader des sécessionnistes et ses lieutenants risquent gros devant la justice :: CAMEROON Le feuilleton de la crise anglophone à connu un nouvel épisode avec l’extradition de 47 sécessionnistes du Nigeria vers le Cameroun. Ils sont entre les mains de la justice Camerounaise et doivent répondre. Déjà, l’opinion publique piaffe d’impatience.

Bientôt devant la barre

Depuis l’extradition à Yaoundé du « groupe de quarante sept sécessionnistes au nombre desquels Mr Ayuk Tabe » les choses semblent aller vite, très vite. Le ministre de la communication porte parole du gouvernement Issa Tchiroma Bakary l’avait d’ailleurs précisé dans son communiqué « Ils se trouvent entre les mains de la justice Camerounaise ». Et la justice s’est saisie de l’affaire. Selon toute vraisemblance, ils seront bientôt présentés à la barre, probablement dans une juridiction militaire au vu des charges présumées qui pèsent sur eux.

Terrorisme

Des charges qui vont de la menace à l’escalade du terrorisme en passant par la violence. Avec en prime les attaques des éléments des forces de sécurité dans l’exercice de leur travail. L’épisode de l’extradition des « ambazoniens » a fait ne boule de neige au sein de l’opinion publique Camerounaise. La presse s’est livrée à cœur joie.

En attendant le verdict.

On le sait bien, depuis la fusillade sur la place publique des derniers resistants de l’Union Des Populations du Cameroun (UPC), et des assassins du petrolier Mpondo et sa famille à Douala, la peine de mort n’a pas été appliquée. Au demeurant et seulement, avec la promulgation de la nouvelle loi sur le terrorisme et, vu les charges qui les accablent notamment celle de terrorisme, l’opinion est divisée quant à l’application d’une éventuelle peine de mort. Pour Maitre Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun, « Ils sont presumés innocents. Seuls un proces juste et equitable dans lequel toutes les garanties de defense leurs seront accordées permettront de dire s’ils sont coupables ou non. La discussion sur la peine de mort n’interviendra que s’ils sont coupables »