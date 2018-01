CAMEROUN :: De la toxicomanie politique :: CAMEROON Le pic fiévreux inhérent au monde politique camerounais en année électorale est en cours de manifestation. Dans son sillage, il entraine avec lui le déchainement tous azimuts de l’exacerbation des tendances politiciennes les plus viles venant des différentes parties prenantes à cette gigantesque farandole.

Cette tendance s’illustre par la prolifération d’hommes d’Etat factices relevant du toc politique et aboutit à une sorte de toxicomanie politique ambiante fondée toute entière sur le faux-semblant. Sous l’influence de cette toxicomanie politique à laquelle sont systématiquement soumis les acteurs politiques, au point d’en avoir développé une addiction dangereuse, se donneront à voir un certain nombre d’habitudes spécifiques à la saison électorale. Désormais épargnée de recourir à la surenchère, l’opposition camerounaise, via ses figures sérieuses, pourra se contenter d’amorcer l’égrenage des manquements du régime présidantgouvernant actuel, et y confronter, souhaitons-le, des programmes alternatifs plus ou moins pertinents les uns les autres.

Certains cependant arriveront pour faire de leur campagne le lieu de fixations égocentriques relevant du fantasme et de la rêverie. D’autres se lanceront dans des imprécations haineuses et purement personnelles, dissimulant maladroitement le désir de règlement de compte individuel. Sous leur influence, le débat se fera celui de personnes. D’habiles plaisantins tenteront, via des discours séduisants, de tromper la vigilance des électeurs. Mais bien plus encore, des quidams totalement inconnus et anonymes surgiront, tels des ectoplasmes, d’un chapeau de magicien, et se diront chacun être le Messie politique qui apportera le salut au Cameroun tout entier. Il y aura donc de tout et de rien.

A ces effets psychotropes addictifs politiques bien connus chez l’opposition, il faudra rajouter ceux plus retors encore des membres et partisans du régime présidantgouvernant en place. En effet, la cohorte d’ineffables thuriféraires du régime présidant-gouvernant camerounais et les appareils dont ils émanent souvent avec confusion de genres (administration publique ou partis proches et au pouvoir) développent de façon bien plus pernicieuse encore la dépendance à cette drogue politique saisonnière. Cette véritable armada-junkie constituée sur le mode du cocktail détonant déploiera sa soldatesque hétéroclite sur l’ensemble de la scène médiatique.

Ainsi, certains membres (sinon tous) du gouvernement feront semblant d’avoir, plus que jamais, à coeur la gestion des affaires des départements dont ils ont chacun la charge. Dans la même veine, les replâtrages, les saupoudrages, les mises en scène grandiloquentes de creuses descentes sur le terrain, les fausses attentions aux usagers publics et autres soi-disant ‘’dons présidentiels’’ sur deniers publics vont foisonner trompeusement et temporairement. Sur cette base, quelques communicants issus de cette tendance iront se répandre de talk show en talk show sur ces ‘’prouesses’’. Bref, on fera mine de présider enfin, de gouverner, légiférer et administrer avec orthodoxie.

Mais ce trompe-l’oeil ne parviendra pas à cacher que des morts peuvent, depuis l’au-delà, prendre part et sortir major de promotion à des concours publics ; que faute de couverture santé, d’infortunées femmes enceintes peuvent être éventrées désespérément par leur proches sur le perron d’une maternité publique afin d’être secourues ; que le Fmi est de retour chez nous du fait d’une économie plus que flageolante et artificiellement maintenue en survie ; que des lois et dispositions constitutionnelles demeurent ignorées ; que la paix, l’unité nationale et le vivre-ensemble sont en péril. Une dépendance aux apparences est donc ici plus qu’ailleurs trompeuse, car elle fait qu’une sorte de vapeur psychédélique et psychotrope plane sur le régime présidant-gouvernant camerounais et la société entière. Vivement que les citoyens soient avertis et sortent leurs cache-nez politiques afin de se prémunir sains et clairvoyants.