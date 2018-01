Ã‰GYPTE :: Quand le plus grand homme et la plus petite femme se rencontrent (vidÃ©o) :: EGYPT

ÉGYPTE :: Quand le plus grand homme et la plus petite femme se rencontrent (vidéo) :: EGYPT C'était inévitable, ces deux-là devaient se rencontrer: Sultan Kösen, l'homme le plus grand du monde, et Jyoti Amge, la femme la plus petite, se sont retrouvés en Égypte pour une séance photo étonnante, selon le journal Metro.

Sultan Kösen, reconnu comme l'homme le plus grand du monde par la société Guinness World Records, et Jyoti Amge, la femme la plus petite, se sont rencontrés devant l'unique des Sept merveilles du monde qui est encore visible, les pyramides du Caire. Ils ont été invités par le Conseil égyptien du tourisme, a annoncé le journal Metro.

Le fermier turc de 35 ans mesure 2,51 mètres, tandis que son «antipode», qui est indienne, ne fait que 62 centimètres. Les détenteurs des deux records du monde ont pris part à une session photo publicitaire au pied des pyramides pour attirer de nouveau les touristes en Égypte.

Sultan Kösen souffre d'une maladie rare appelée gigantisme: une tumeur affecte son hypophyse qui secrète en trop grande quantité des hormones de croissance. Quant à Jyoti Amge, elle est victime d'une forme de nanisme appelée achondroplasie. Cette femme de 24 ans ne grandira plus, mais elle mène une vie très active, participe à des émissions de téléréalité et fait du cinéma: elle a notamment tourné dans la série télévisée American Horror Story.