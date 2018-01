CAMEROUN :: 08 personnes sous la menace des preneurs dâ€™otages :: CAMEROON

CAMEROUN :: 08 personnes sous la menace des preneurs d’otages :: CAMEROON Les criminels leur ont fait parvenir un message le 26 janvier dernier.

Depuis le 26 janvier 2018, la localité de Mayo-Zaria dans l’arrondissement de Touboro vit dans la peur. C’est que, des preneurs d’otages leur ont adressé un message dans lequel ils disent leur intention de kidnapper huit personnes. «Ils ont nommément cité leurs cibles parmi lesquelles moi qui vous parle», déclare Madi Jean, un riverain. Outre ce dernier, les autres personnes ciblées sont Oumar Gredack, Sali Blama, Gadavoua Philémon, Moussa, Makondi Jean, Gongolé David et Bouba André.

Le message des preneurs d’otages leur est parvenu le 26 janvier dernier via le téléphone d’un habitant de la localité, Bouba André. Hormis les noms des prochaines victimes, ceux-ci ont avancé des exigences particulières. Ils ont par exemple demandé à Bouba André de leur transférer par mobile money une somme de 200.000 francs Cfa en plus de leur faire parvenir un sac de sucre et de riz en un lieu qui lui sera communiqué plus tard.

«Nous avons porté l’information à l’attention des autorités administratives et militaires de notre arrondissement. Quelques militaires ont été immédiatement détachés pour assurer la sécurité du village. Depuis samedi dernier, ils sillonnent le village et veillent au grain. Malgré leur présence, ces hors-la-loi continuent de nous téléphoner, en décrivant nos faits et gestes jusqu’au petit détail. Ceci montre que soit ils cohabitent avec nous, soit ils disposent de complices au milieu de nous», poursuit Madi Jean, habitant de Mayo-Zaria.

En tout état de cause, les victimes n’ont pas été choisies au hasard. A regarder de près, les personnes ciblées figurent parmi les plus grands planteurs de ce village. «C’est la même stratégie qu’ils déploient partout. Ils ciblent les familles qui ont un peu de moyens espérant obtenir des rançons. Notre cas est une exception, jamais ils n’avertissent. Ils opèrent toujours par surprise. Est-ce du bluff ? Est-ce une information sérieuse ? Dieu seul sait», conclut Fanavoua Jacques, habitant de Mayo-Zaria.