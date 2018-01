Cameroun: Hysacam a repris ces activitÃ©s de plus belle Ã  Douala :: CAMEROON

Cameroun: Hysacam a repris ces activités de plus belle à Douala :: CAMEROON Le ministre Mbwentchou du développement urbain et de l'habitat à lui même fait le constat lors de son séjour à Douala les 24 et 25 janvier dernier.

La ville de Douala comme de nombreuses autres villes du Cameroun a souffert de la recrudescence acrue des ordures ménagères . Les populations de ces grands centres urbains ont eu le temps de remarquer qu'il yavait un souci avec la société Hysacam qui gère l'activité de ramassage des ordures ménagères.

Les responsables de cette entreprise avaient alors déclaré que cetre situation était conséquente au fait que leurs moyens étaient limités du fait du non paiement par l'État de sa quote-part.

Ainsi, le 22 décembre dernier, suite aux instructions du chef de l'État, un montant de 6 milliards a été débloqué par l'État du Cameroun pour éponger les arriérés de paiement dus à Hysacam qui s'élevaient a 13 milliards..

C'est donc faisant suite à ce décaissement bien que partiel que le ministre du développement urbain et de l'habitat Jean Claude Mbwentchou à entreprit de se rendre à Douala pour vérifier la reprise effective des activités d'hysacam .

C'est nuitamment que le Minduh est arrivé dans la capitale économique le 24 janvier et à arpenté les artères de la ville pour observer et juger l'effectivité de la reprise des activités de l'entreprise Hysacam.

Le lendemain vendredi, la délégation du ministre mbwentchou dans laquelle on retrouvait le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala Fritz Ntone Ntone et de plusieurs cadres de l'entreprise Hysacam avec a leur tête le directeur général Michel Ngapanou a visité le nouveau site choisi par Hysacam pour servir de décharge à bonaberi dans l'arrondissement de Douala 4è et aussi la décharge de Pk 10 .

À la fin de cette tournée, le ministre Mbwentchou s'est dit satisfait du travail d'hysacam et à promis que l'Etat fera tout pour remplir sa part de contrat vis à vis d'hysacam afin d'aider cette entreprise à assumer ses engagements.