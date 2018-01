Cameroun, PrÃ©sidentielle 2018 : Les jeunes accusent la machination du rÃ©gime Biya :: CAMEROON

Cameroun, Présidentielle 2018 : Les jeunes accusent la machination du régime Biya :: CAMEROON Prenant part ce Dimanche à Bafoussam à une marche organisée par l’Association Internationale Kofi Annan dans le cadre du projet « prise en charge des jeunes et des femmes dans les instances de prises de décisions des partis politiques au Cameroun », les jeunes sont sortis de leur réserve pour exprimer leur ras-le-bol face à la machination du système en place

La jeune étudiante, KOUENJOU NOUGOUE, étudiante en 3e année Licence en droit à l’Université de Dschang est restée ferme dans sa position, au cours de la rencontre d’échange qui a eu lieu en cette matinée du Dimanche 28 Janvier 2018 au siège de l’Association internationale kofi Annan pour la promotion et la protection des droits de l’homme et la paix (AIKAPPRODHOMP) au 3e carrefour évêché à Bafoussam, au détour d’une marche organisée par ladite association, dans le cadre du projet intitulé : « Prise en compte des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décisions des partis politiques au Cameroun ». Elle a la ferme conviction qu’avec l’environnement politique actuel où l’on a à faire une floraison des partis qui naissent chaque jour et qui ne parviennent pas à se mettre ensemble autour d’une table pour réfléchir ensemble dans la même direction, il serait impensable d’imaginer un quelconque changement par les urnes au Cameroun.

La seule solution à son avis serait donc une éventuelle coalition qui pourrait permettre au moins aux citoyens de rêver. Chose assez compliquée, voire impossible par ces temps qui courent, puisqu’il est clair, beaucoup se créent des partis politiques juste pour s’enrichir sur le dos des pauvres citoyens dont on prétend défendre la cause. Cette pensée de la jeune NOUGOUE est en effet très vite renchérit par des nombreux autres jeunes qui brandissent l’hypothèse selon laquelle, il ne sert à rien de perdre son temps pour les élections car d’offices au Cameroun, le suspens n’existe plus. « On sait déjà qui va gagner », prétendent-ils, pointant du doigt le régime d’Etoudi qui semble avoir tout taillé à sa juste dimension. Une idée préconçue que les organisateurs de cette rencontre ont bien voulu faire disparaître de leurs têtes, en les invitant à éviter de jouer aux victimes résignés. Sur la centaine de jeunes présents à cette rencontre, près de 70% en âge de voter ne se sont jamais inscrits sur une liste électorale. Preuve que la gangrène est bien réelle et qu’il faille résoudre le problème dans le fond.

Sur place, les responsables de l’Association Internationale Kofi Annan ont recensé ces jeunes non inscrits, en vue de leur inscription dans un bref délai auprès d’Election’s cameroon. « Nous sommes en année électorale, et il est important que les jeunes soient davantage sensibilisés pour une inscription massive sur les listes électorales afin de prendre part de manière effective aux différentes échéances électorales de 2018 au Cameroun », explique Serges Mboumegne, président exécutif de ladite Association qui semble tout mettre en œuvre pour garantir une place de choix aux jeunes et aux femmes au sein des instances décisionnaires des partis avant les prochaines consultations électorales. Ce qui découle également des interventions des jeunes c’est le processus d’obtention des cartes nationales d’identité devenu très compliqué de nos jours, pourtant une pièce indispensable pour l’inscription sur les listes électorales.

Plusieurs formations politiques étaient associées à cette marche dont l’itinéraire partait du 3e carrefour évêché-Cami Toyota-Rond point Biao-carrefour le maire-3e carrefour évêché. Il s’est agit entre autres de l’Union des populations du Cameroun (UPC), de l’Union démocratique du Cameroun (UDC), du Social democratic front (SDF), du Cameroon People’s parti (CPP) et les organisations de la société civile. Au-delà de cette activité qui, de l’avis des observateurs était un succès, l’Association Internationale Kofi Annan pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme et la Paix, envisage toute une série d’activités dans les jours à venir, lesquelles activités s’inscrivent toujours dans la perspective des élections 2018 au Cameroun