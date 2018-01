Cameroun: Louis Paul Motaze relance la cafÃ©culture dans le Moungo :: CAMEROON

Cameroun: Louis Paul Motaze relance la caféculture dans le Moungo :: CAMEROON Le ministre de l'économie, de la planification et de l''aménagement du territoire en tournée économique dans le département du Moungo les 25 et 26 janvier, s'est tour à tour rendu à Mbanga, Njombe, Melong et Nkongsamba.

Entamé dans la ville de Mbanga le 25 janvier, l'objectif de cette tournée était de renforcer la source de résilience du Cameroun à la culture de la banane et du café exportable pour augmenter les devises. Il a personnellement présidé la cérémonie de la relance de la société des plantations de Mbanga (Spm), en présence des autorités admiratives aux desquels le gouverneur de la region littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua ; des responsables de son département ministériel et des autorités traditionnelles. Au cours de celle-ci, articulée autour des allocutions, les intermèdes de musique et des présents, Louis Paul Motaze a été fait notable Balong devant une fou!e bigarré de personnes. Prenant la parole, lors de la phase oratoire, le tout nouveau notable Balong à débuté son allocution par un proverbe africain qui dit que: "Un orphelin n'est pas seulement celui qui a perdu ses parents, mais celui qui a perdu espoir." Avant de poursuivre, "je suis venu vous redonné espoir". Par cette relance de la Spm, l'État du Cameroun entend régler un problème social. Le chômage des jeunes. C'est-à-dire créer des emplois, créer la richesse et accroître les devises. Louis Paul Motaze a instruit aux populations de faire bonne usage de ce bien." Ne détruisez plus ce que vous avez construit. Soyez les défenseurs de vos biens ". A-t-il déclaré.

Après Mbanga, cap sur Njombe à la PHP où il a tour à tour visité l'usine, les plantations ainsi que la chocolaterie, avant de se rendre à Melong où il a été acceuilli comme un Roi par les populations et le maire de la localité, Jean Nkuete.

Cette visite de deux jours s'est achevée à Nkongsamba par la signature d'un protocole d'accord avec Synergie Nord-Sud, une société de production et de transformation de café. Consommé ce que nous transformons, c'est le leitmotiv de la SNS fruit de la reprise de l'ex Drulos créée en 2006, avec une capacité de production de 80 tonnes par jour pour plus de 100 employés. En perspectives, cette société projette de produire 7000 tonnes de café. L'ambition de son Pdg est de permettre aux producteurs de connaître un prix garanti. Une incitation forte pour éviter aux producteurs de ce détourner à cause du prix. Il a d'ailleurs été félicité pour le patriotisme qui est le sien par le minepat. C'est pour permettre à cette société de produire et transformer localement le café que nous consommons, que le gouvernement camerounais, à travers le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a accordé un soutien financier de 900 millions de FCFA à Synergie Nord-Sud. Le protocole d'accord a été signé séance tenante par les deux parties.

Le projet rassemble une longue chaîne de la filière café du bassin du Moungo.

Dans le cadre de sa première sortie en 2018, sur instruction du premier ministre chef du gouvernement, Louis Paul Motaze, s'est rendu dans le département du Moungo, pour parler de l'économie et de ses crises aux populations. Notamment la baisse du pétrole et autres. Le ministre dans son discours a rappelé que le Cameroun est moins affecté par la baisse du pétrole parce que disposant de plusieurs ressources dont le café, le cacao et la banane, principales ressources du département du Moungo.

Pour que la situation économique de nos pays changent, il faut que les conditions changent. Il faut renforcer notre capacité de résilience à travers la diversification, tant horizontale que verticale, c'est à dire de la production à la transformation. A-t-on appris.

La présence du Minepat dans le département du Moungo pendant deux jours, est la concrétisation du gouvernement à l'effet de vaincre définitivement la crise. Évidemment avec le concours des cacaoculteurs et caféculteurs. Pour lui, il faut produire plus pour vendre plus, faire en sorte qu'une grande partie de notre production soit transformer sur place.

