6Ã¨me ETUDE ASCOMT : SUR LA PERCEPTION DE LA PRATIQUE DE LA RSE AU CAMEROUN :: CAMEROON

6ème ETUDE ASCOMT : SUR LA PERCEPTION DE LA PRATIQUE DE LA RSE AU CAMEROUN :: CAMEROON ASCOMT (Association pour la Communication sur les Maladies Tropicales), MALARIA (Magazine International de la Santé, de l’Environnement et des Causes Nobles), BeRSE Strategic (Bureau d’Etudes Stratégiques sur les pratiques RSE) leurs partenaires scientifiques, Annoncent ce jour, le lancement de la 6ème étude sur la perception de la pratique de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) au Cameroun.

La 6è Etude Ascomt conduite par une équipe de chercheurs de l’Université de Douala et portée par BeRSE Strategic, est appuyée par des membres du « Luxembourg Senior Auditors ». Elle s’inscrit dans la même visée que les précédentes et va évaluer les jugements des publics sur les actions sociétales menées par des entreprises courant 2017. L’étude qui propose le très prisé classement des Entreprises Socialement Responsables au Cameroun, passe par une enquête qui va du 29 janvier au 28 février 2018 et porte sur 10 villes du Cameroun : Maroua, Garoua, N’Gaoundéré, Bertoua, Yaoundé, Ebolowa, Douala, Buéa, Bafoussam, Bamenda. L’échantillon est composé de camerounais relevant de diverses catégories socioprofessionnelles et un panel de journalistes intéressés par les questions de RSE.

Considérée par le patronat tchadien comme « une référence dans la sous région », l’Etude Ascomt dont la réputation est établie au fil des années, s’effectue cette année dans un contexte marqué de plus en plus par une certaine vogue des entreprises vers la démarche sociétale et l’impact des cinq précédentes Etudes(2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Cet impact est observable à travers la volonté d’adoption et d’identification du corps social par rapport à ce travail, mais aussi par les critiques et les observations pertinentes qui permettent d’accroitre la validité et la fiabilité de ce travail qui, par ailleurs, sert de boussole aux décideurs. L’Etude Ascomt « nous aura permis de jauger le degré d’impact de nos initiatives, le niveau d’information sur nos actions, mais surtout l’opinion des populations sur celles-ci », reconnait Elisabeth Medou Badang, le Dg d’Orange Cameroun exprimant la joie de son entreprise « d’avoir décroché la « Palme d’Or RSE » de la 1ère édition ».

Dans la même veine et pour la même industrie, le Directeur général partant de MTN, Philisiwe Sibiya dont l’entreprise est arrivée deux fois successivement en tête du classement de ce travail, envisage que « Grâce à cette étude, nous sommes mieux conscients de nos forces et faiblesses et nous faisons des réglages nécessaires afin qu’au delà de l’affirmation de notre engagement, nous puissions aussi répondre aux attentes spécifiques des communautés »

En effet, « l’Etude Ascomt est un outil de sensibilisation qui a un effet positif certain et avéré, parce que de plus en plus effectivement, les entreprises essaient de faire connaitre ce qu’elles font dans ce sens. C’est une réussite parce que l’objectif a été atteint au moins pour attirer l’attention des uns et des autres» soutient Pr Gilles Etoundi, le superviseur scientifique de cette Etude.